İş Bankası, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik Kasım 2026 dönemi promosyon tutarlarını güncelledi. Maaş tutarına göre 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunulurken, ek bankacılık ürünleriyle birlikte toplam kazanç 25 bin liraya ulaşıyor.

İş Bankası, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine yönelik promosyon tarifesini duyurdu. Kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emekliler yararlanabiliyor.

Maaşa Göre İş Bankası Nakit Promosyon Tutarları

İş Bankası tarafından belirlenen kampanya kapsamında emeklilere maaş aralıklarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişen doğrudan nakit promosyon ödenmektedir. Ek ürün ve harcama taahhütlerinin eklenmesiyle toplam fayda tutarı 25 bin TL seviyesine yükselmektedir.

Emekli Maaş Aralığı Nakit Promosyon Ek Kampanyalarla Toplam 0 - 9.999 TL 6.250 TL 16.250 TL 10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 20.000 TL 15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 22.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 25.000 TL

Ek Promosyon Ödemesi Şartları ve MaxiPuan Avantajları

Nakit promosyonun haricinde 10 bin TL tutarındaki ek kazanç, bankacılık ürünleri üzerinden dağıtılan MaxiPuan fırsatlarıyla sağlanmaktadır. Emekliler fatura talimatı, kart harcamaları, sigorta poliçesi ve bireysel emeklilik ürünleri üzerinden ilave puan kazanabilmektedir.

Ek ödeme imkanından yararlanmak isteyen hak sahipleri için geçerli koşullar şu şekilde sıralanmaktadır:

Fatura Talimatı: İlk defa iki adet otomatik fatura talimatı veren müşterilere toplam 2.000 TL MaxiPuan aktarılmaktadır.

İlk defa iki adet otomatik fatura talimatı veren müşterilere toplam 2.000 TL MaxiPuan aktarılmaktadır. Bankamatik Kartı Harcaması: Yeni kart sahipleri, 30 Nisan 2027 tarihine dek aylık 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 6 ay boyunca aylık 500 TL olmak üzere 3.000 TL puan kazanmaktadır.

Yeni kart sahipleri, 30 Nisan 2027 tarihine dek aylık 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 6 ay boyunca aylık 500 TL olmak üzere 3.000 TL puan kazanmaktadır. Kredi Kartı Harcaması: İlk kez bireysel kredi kartı alan emekliler, aynı harcama kriteriyle 6 ayda 3.000 TL MaxiPuan hakkı elde etmektedir.

İlk kez bireysel kredi kartı alan emekliler, aynı harcama kriteriyle 6 ayda 3.000 TL MaxiPuan hakkı elde etmektedir. Sigorta Poliçesi: Kasım ayı içerisinde yeni kasko veya konut sigortası yaptıranlara 1.000 TL hediye edilmektedir.

Kasım ayı içerisinde yeni kasko veya konut sigortası yaptıranlara 1.000 TL hediye edilmektedir. Bireysel Emeklilik: Yeni BES hesabı açıp ilk katkı payını yatıran emeklilere 1.000 TL ek puan sağlanmaktadır.

İş Bankası Emekli Promosyonu Başvuru Süreci

Emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında maaş taşıma başvurusunda bulunması veya mevcut taahhütlerini banka kanalları üzerinden yenilemesi gerekmektedir. Ek MaxiPuan kazanımları ise ilgili ürünlerin şartları sağlandığında tanımlanmaktadır.

Banka bünyesinde maaşını sürdüren mevcut emekliler de taahhüt yenileme işlemi yaparak belirlenen yeni tarife ve ek kazanımlardan faydalanabilmektedir. Kampanya dönemi 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecektir.