İş Bankası, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine yönelik promosyon tarifesini duyurdu. Kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emekliler yararlanabiliyor.
Maaşa Göre İş Bankası Nakit Promosyon Tutarları
İş Bankası tarafından belirlenen kampanya kapsamında emeklilere maaş aralıklarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişen doğrudan nakit promosyon ödenmektedir. Ek ürün ve harcama taahhütlerinin eklenmesiyle toplam fayda tutarı 25 bin TL seviyesine yükselmektedir.
|Emekli Maaş Aralığı
|Nakit Promosyon
|Ek Kampanyalarla Toplam
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|16.250 TL
|10.000 - 14.999 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|15.000 - 19.999 TL
|12.500 TL
|22.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|25.000 TL
Ek Promosyon Ödemesi Şartları ve MaxiPuan Avantajları
Nakit promosyonun haricinde 10 bin TL tutarındaki ek kazanç, bankacılık ürünleri üzerinden dağıtılan MaxiPuan fırsatlarıyla sağlanmaktadır. Emekliler fatura talimatı, kart harcamaları, sigorta poliçesi ve bireysel emeklilik ürünleri üzerinden ilave puan kazanabilmektedir.
Ek ödeme imkanından yararlanmak isteyen hak sahipleri için geçerli koşullar şu şekilde sıralanmaktadır:
- Fatura Talimatı: İlk defa iki adet otomatik fatura talimatı veren müşterilere toplam 2.000 TL MaxiPuan aktarılmaktadır.
- Bankamatik Kartı Harcaması: Yeni kart sahipleri, 30 Nisan 2027 tarihine dek aylık 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 6 ay boyunca aylık 500 TL olmak üzere 3.000 TL puan kazanmaktadır.
- Kredi Kartı Harcaması: İlk kez bireysel kredi kartı alan emekliler, aynı harcama kriteriyle 6 ayda 3.000 TL MaxiPuan hakkı elde etmektedir.
- Sigorta Poliçesi: Kasım ayı içerisinde yeni kasko veya konut sigortası yaptıranlara 1.000 TL hediye edilmektedir.
- Bireysel Emeklilik: Yeni BES hesabı açıp ilk katkı payını yatıran emeklilere 1.000 TL ek puan sağlanmaktadır.
İş Bankası Emekli Promosyonu Başvuru Süreci
Emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında maaş taşıma başvurusunda bulunması veya mevcut taahhütlerini banka kanalları üzerinden yenilemesi gerekmektedir. Ek MaxiPuan kazanımları ise ilgili ürünlerin şartları sağlandığında tanımlanmaktadır.
Banka bünyesinde maaşını sürdüren mevcut emekliler de taahhüt yenileme işlemi yaparak belirlenen yeni tarife ve ek kazanımlardan faydalanabilmektedir. Kampanya dönemi 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecektir.
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