İlk kez ev alacak 40 yaş altı vatandaşlar için hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Düzenleme ile konut kredisi faiz yükünün yüzde 75'e kadar olan kısmının devlet tarafından üstlenilmesi ve tapu harçlarında indirim yapılması hedefleniyor.

Konut fiyatları ve kredi faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle gayrimenkul alım kararını erteleyen vatandaşlara yönelik yeni bir destek paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Meclise sunulan yasa teklifi, üzerine kayıtlı taşınmazı bulunmayan ve 40 yaşını doldurmamış kişilerin ilk konutlarını satın alabilmelerini kolaylaştıracak finansal kolaylıkları içeriyor.

İlk Evim Konut Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Meclise sunulan kanun teklifine göre destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin 40 yaşını doldurmamış olması ve üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması şartı aranıyor. Sağlanacak faiz katkısı ve harç indirimleri yalnızca satın alınacak ilk ev için kullanılacak konut kredilerinde geçerli olacak.

Kanun teklifinde yer alan temel başvuru kriterleri şu şekilde sıralanıyor:

Yaş Sınırı: Hak sahibinin başvuru sırasında 40 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Hak sahibinin başvuru sırasında 40 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Mülkiyet Durumu: Başvuru yapacak kişinin üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz konutun bulunmaması şartı aranıyor.

Başvuru yapacak kişinin üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz konutun bulunmaması şartı aranıyor. Kredi Amacı: Destek paketi sadece ilk defa ev satın alma amacıyla kullanılacak banka kredilerini kapsıyor.

Destek paketi sadece ilk defa ev satın alma amacıyla kullanılacak banka kredilerini kapsıyor. Devlet Katkısı: Kredi faiz oranının yüzde 75 seviyesine kadar olan kısmı kamu bütçesinden karşılanacak.

Yüzde 75 Faiz Desteği ve Masraf İndirimleri

Düzenlemenin yasalaşması halinde, hak sahiplerinin çekeceği konut kredisi faiz yükünün yüzde 75'e kadar olan bölümü devlet tarafından karşılanacak. Kamuoyunda konuşulan yüzde 1,20 faiz oranına dair henüz kesinleşmiş resmi bir banka uygulaması bulunmazken, nihai oranlar ve vade seçenekleri düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte belirlenecek.

Teklif yalnızca faiz desteğini değil, gayrimenkul alımında oluşan ek maliyetlerin azaltılmasını da hedefliyor:

Tapu Harcı İndirimi: İlk konut ediniminde ödenen tapu harçlarında indirime gidilmesi planlanıyor.

İlk konut ediniminde ödenen tapu harçlarında indirime gidilmesi planlanıyor. Kredi Dosya Masrafları: Bankalar tarafından tahsil edilen kredi tahsis ve dosya masraflarının hafifletilmesi öngörülüyor.

Bankalar tarafından tahsil edilen kredi tahsis ve dosya masraflarının hafifletilmesi öngörülüyor. Finansman Desteği: Kredi maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla aylık taksit ödemelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

İlk Evim Konut Kredisi teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki komisyon görüşmelerinin tamamlanması ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Yasama sürecinin ardından kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmi başvuru tarihleri ilan edilecek. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar için gelir şartı aranıp aranmayacağı, kredi üst limitinin ne kadar olacağı ve hangi kamu veya özel bankaların sisteme dahil edileceği ise uygulama esaslarının yayımlanmasıyla açıklığa kavuşacak.