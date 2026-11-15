Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur, emekli ve asgari ücret artışlarına ilişkin verileri TBMM'ye sunulan soru önergesi kapsamında paylaştı. Şimşek, 2026 yılı maaş artış oranları ile 2002 yılından bu yana gerçekleşen reel değişimleri kamuoyuna aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan soru önergesine kapsamlı bir yanıt verdi. Bakan Şimşek, ekonomi programının temel amacının sürdürülebilir büyüme ile refah artışı sağlamak olduğunu belirterek çalışanlar ve emeklilerin maaş artışlarına dair somut verileri paylaştı.

2026 Yılı Memur Emekli ve Asgari Ücret Zam Oranları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı verilere göre, 2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39,38, en düşük emekli aylığında yüzde 39,52 ve asgari ücrette yıl başından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 27,01 oranında artış gerçekleştirildi.

Gelir gruplarındaki dönemsel artışlar ve uzun vadeli değişimler şu şekilde sıralandı:

Gelir Türü 2026 Artış Oranı 2002'den Bu Yana Reel Değişim En Düşük Memur Maaşı Yüzde 39,38 Yüzde 261 artış En Düşük Emekli Aylığı Yüzde 39,52 Yüzde 621 artış Asgari Ücret Yüzde 27,01 Yüzde 207 artış

Geçmişten Bugüne Maaşlardaki Reel Artış Verileri

Bakan Şimşek, 2002 yılının aralık ayından bugüne kadar olan süreçte enflasyondan arındırılmış satın alma gücünün önemli ölçüde yükseldiğini vurguladı. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 261 oranında yükseliş kaydedildiğini ifade etti.

Aynı dönem aralığında en düşük emekli aylığında reel bazda yüzde 621 oranında artış sağlandığı belirtilirken, asgari ücretlinin alım gücündeki reel artış oranının ise yüzde 207 seviyesinde gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Ücret Gelirlerinde Vergi İstisnası Uygulaması

Vergi sisteminin ücret gelirlerini diğer gelir unsurlarından olumlu yönde ayrıştırdığını belirten Şimşek, mevcut vergi oranlarının ücretliler için daha yüksek tutarlı matrahlara uygulandığını aktardı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakıldığını hatırlattı.

Uygulanan sistem kapsamında, asgari ücretin üzerinde kazanç sağlayan çalışanların da asgari ücrete denk gelen gelir vergisi matrahı tutarının gelir vergisinden, brüt asgari ücrete karşılık gelen tutarın ise damga vergisinden muaf tutulduğu kaydedildi.