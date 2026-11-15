Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik şahin beklentilerin güç kazanması altın fiyatlarını sert aşağı çekti. Ons altının 3.878 dolar sınırına gerilemesiyle iç piyasada gram altın 6.280 TL bandına inerek son 13 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. İşte 14 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın fiyatları…

Altın piyasasında haftanın kapanışıyla birlikte yaşanan sert geri çekilme, hafta sonu alım-satım planı yapan yatırımcıların yakın takibine girdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım ihtimalini masada tutan sinyalleri ve dolar endeksindeki güçlenme, kıymetli metaller üzerinde yoğun satış baskısı oluşturdu.

Ons Altın 3.878 Dolara Geriledi

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin zayıflaması ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte ons altın 3.878 dolar seviyesine kadar çekildi. Uluslararası piyasalardaki bu düşüş, yurt içinde döviz kurunun yatay seyrine rağmen gram altın fiyatlarında doğrudan aşağı yönlü bir kırılmaya yol açtı.

Gram Altında Son 13 Ayın En Düşük Bandı

Ons tarafındaki kayıpların etkisiyle serbest piyasada gram altın 6.280 TL bandına kadar gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Kuyumcularda ve Kapalıçarşı’da fiziki altın fiyatlarında makas aralığı dikkat çekerken, yatırımcılar "Altın düşmeye devam edecek mi, alım fırsatı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

14 Kasım 2026 Güncel Altın Fiyatları

Hafta sonu itibarıyla serbest piyasa ve Kapalıçarşı ekranlarına yansıyan güncel satış rakamları şöyle şekillendi:

Altın Türü Güncel Satış Fiyatı (TL) Gram Altın 6.280 TL – 6.370 TL Çeyrek Altın 10.350 TL – 10.500 TL Yarım Altın 20.700 TL – 21.000 TL Tam Altın 41.300 TL – 41.850 TL Cumhuriyet Altını 42.100 TL – 42.600 TL Ons Altın 3.878 Dolar

Piyasalarda Gözler Yeni Haftaya Çevrildi

Ekonomistler, kısa vadede ABD'den gelecek enflasyon ve istihdam verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının ons altının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

3.878 dolar seviyesinin teknik açıdan kritik bir destek noktası olduğuna dikkat çeken piyasa uzmanları, yatırımcıların panik işlemlerden kaçınarak yeni haftanın açılış fiyatlamalarını izlemesi gerektiğini vurguluyor.

(Not: Haber metninde yer alan rakamlar piyasa bilgilendirmesi amaçlı olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.)