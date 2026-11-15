Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın son enflasyon raporunun ardından milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlayacak ücret pazarlıklarına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından duyurulan raporda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 düzeyine, bir sonraki yılın beklentisi ise yüzde 21 seviyesine yükseltildi. Güncellenen bu oranlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında tarafların pazarlık masasına getireceği en kritik göstergeler arasında yer alıyor.
Masadaki Beş Farklı Zam Senaryosu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Merkez Bankası enflasyon tahminleri ve olası oranlar doğrultusunda beş farklı zam planı hazırlandı. Mevcut net 28 bin 75 liralık maaş baz alınarak yapılan hesaplamalarda yeni ücretlerin 35 bin lira ile 39 bin lira bandında değişebileceği öngörülüyor.
|Zam Oranı
|Net Zam Tutarı
|Yeni Net Asgari Ücret
|Yüzde 25
|7.019 TL
|35.094 TL
|Yüzde 29,5
|8.282 TL
|36.357 TL
|Yüzde 30
|8.423 TL
|36.498 TL
|Yüzde 35
|9.827 TL
|37.902 TL
|Yüzde 40
|11.230 TL
|39.305 TL
Bakan Işıkhan Açıklaması ve Komisyon Takvimi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayında resmi çalışmalarına başlayacak komisyon süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, temel hedeflerinin çalışan kesimi enflasyon baskısına karşı korumak olduğunu ve hiçbir emekçinin ekonomik koşullar karşısında mağdur edilmeyeceğini vurguladı.
Sürece dair öne çıkan temel başlıklar şu şekildedir:
- Görüşmeler işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından aralık ayı boyunca yürütülecek.
- Bakan Vedat Işıkhan, çalışanların refah kaybı yaşamaması adına mümkün olan en yüksek rakamın sağlanması için çaba göstereceklerini bildirdi.
- Pazarlıkların tamamlanmasının ardından alınacak nihai karar kamuoyuna duyurulacak ve yeni asgari ücret 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.
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