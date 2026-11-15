Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellerken aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde zam senaryoları şekillendi. Halihazırda 28 bin 75 lira olan net ücrete uygulanabilecek yüzde 25 ile 40 arasındaki artış seçenekleri hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın son enflasyon raporunun ardından milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlayacak ücret pazarlıklarına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından duyurulan raporda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 düzeyine, bir sonraki yılın beklentisi ise yüzde 21 seviyesine yükseltildi. Güncellenen bu oranlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında tarafların pazarlık masasına getireceği en kritik göstergeler arasında yer alıyor.

Masadaki Beş Farklı Zam Senaryosu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Merkez Bankası enflasyon tahminleri ve olası oranlar doğrultusunda beş farklı zam planı hazırlandı. Mevcut net 28 bin 75 liralık maaş baz alınarak yapılan hesaplamalarda yeni ücretlerin 35 bin lira ile 39 bin lira bandında değişebileceği öngörülüyor.

Zam Oranı Net Zam Tutarı Yeni Net Asgari Ücret Yüzde 25 7.019 TL 35.094 TL Yüzde 29,5 8.282 TL 36.357 TL Yüzde 30 8.423 TL 36.498 TL Yüzde 35 9.827 TL 37.902 TL Yüzde 40 11.230 TL 39.305 TL

Bakan Işıkhan Açıklaması ve Komisyon Takvimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayında resmi çalışmalarına başlayacak komisyon süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, temel hedeflerinin çalışan kesimi enflasyon baskısına karşı korumak olduğunu ve hiçbir emekçinin ekonomik koşullar karşısında mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Sürece dair öne çıkan temel başlıklar şu şekildedir: