Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın son enflasyon raporunun ardından milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlayacak ücret pazarlıklarına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından duyurulan raporda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 düzeyine, bir sonraki yılın beklentisi ise yüzde 21 seviyesine yükseltildi. Güncellenen bu oranlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında tarafların pazarlık masasına getireceği en kritik göstergeler arasında yer alıyor.

Masadaki Beş Farklı Zam Senaryosu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Merkez Bankası enflasyon tahminleri ve olası oranlar doğrultusunda beş farklı zam planı hazırlandı. Mevcut net 28 bin 75 liralık maaş baz alınarak yapılan hesaplamalarda yeni ücretlerin 35 bin lira ile 39 bin lira bandında değişebileceği öngörülüyor.

Zam OranıNet Zam TutarıYeni Net Asgari Ücret
Yüzde 257.019 TL35.094 TL
Yüzde 29,58.282 TL36.357 TL
Yüzde 308.423 TL36.498 TL
Yüzde 359.827 TL37.902 TL
Yüzde 4011.230 TL39.305 TL

Bakan Işıkhan Açıklaması ve Komisyon Takvimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayında resmi çalışmalarına başlayacak komisyon süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, temel hedeflerinin çalışan kesimi enflasyon baskısına karşı korumak olduğunu ve hiçbir emekçinin ekonomik koşullar karşısında mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Sürece dair öne çıkan temel başlıklar şu şekildedir:

  • Görüşmeler işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından aralık ayı boyunca yürütülecek.
  • Bakan Vedat Işıkhan, çalışanların refah kaybı yaşamaması adına mümkün olan en yüksek rakamın sağlanması için çaba göstereceklerini bildirdi.
  • Pazarlıkların tamamlanmasının ardından alınacak nihai karar kamuoyuna duyurulacak ve yeni asgari ücret 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.