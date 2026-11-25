Yargıtay 11. Ceza Dairesi, dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılan kişilere yönelik emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, hesap sahiplerinin suç kastı ile eylemdeki somut rollerinin tam olarak belirlenmeden doğrudan mahkum edilmesini hukuka aykırı bularak yerel mahkeme kararını bozdu. Alınan karar, IBAN numarasını başkasına kullandıran kişilerin yargılanma süreçlerinde teknik delillerin zorunlu hale geldiğini ortaya koydu.

Aksaray'da Yaşanan Dolandırıcılık Olayının Gelişimi

Aksaray'da çiftçilik yapan bir aile, sosyal medya platformunda karşılaştığı gübre satış ilanına güvenerek ilan sahibiyle iletişime geçti. Aile, satın alma sürecinde anlaştıkları 332 bin 500 liralık tutarın bir bölümünü belirtilen banka hesabına transfer etti. Gönderilen para kısa süre içinde dört farklı banka hesabına dağıtıldı.

Olayın ardından Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, adlarına açılmış hesaplar kullanılan sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan mahkumiyet hükmü kuruldu. Sanıkların bir bölümü, banka hesaplarını üçüncü kişilere verdiklerini, hesap kontrollerinin kendilerinde bulunmadığını ve dolandırıcılık eyleminden haberdar olmadıklarını savunarak kararı temyize götürdü.

Hesap Sahipleri İçin Araştırılması İstenen Teknik Deliller

Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, banka hesapları kullanılan kişilerin suç kastının ve eylem içindeki rollerinin eksik incelemeyle değerlendirildiğini tespit etti. Daire, şüphelilerin suça doğrudan katılıp katılmadığının somut delillerle ispatlanması gerektiğini belirtti.

Hükmü bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderen Yüksek Mahkeme, şu verilerin ayrıntılı incelenmesini istedi:

Hesap açılış belgeleri ve şube işlem formları

Hesap hareketleri ile tüm para transferi kayıtları

İşlemlerin yapıldığı ATM noktalarındaki kamera görüntüleri

İnternet ve mobil bankacılık sistemine erişim kayıtları

Sisteme bağlanan cihazların IP adresleri

Sanıkların iletişim trafiğini gösteren HTS dökümleri

Yargı Paketinde IBAN Kullandıranlara Yönelik Ceza İndirimi

Yüksek Mahkeme kararında, 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi bünyesindeki yeni yasal düzenlemeye de işaret edildi. Söz konusu düzenleme, başkasına ait hesap veya kart bilgilerini kullanan şebekelere bu araçları sağlayan kişilerin hukuki durumunu belirliyor.

İlgili kanun maddesi uyarınca dolandırıcılık suçuna katılım, yalnızca banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarının ya da ödeme hesaplarını kullanmayı sağlayan bilgilerin başkalarına verilmesiyle sınırlı kalmışsa, faillere verilecek cezada yarı oranında indirim uygulanması zorunlu tutuluyor.