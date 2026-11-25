Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ocak döneminde emeklilere yasal enflasyon artışının yanında ilave iyileştirmeler yapılması için çalışma başlattı. Dört aylık enflasyon yüzde 8,29 olurken, taban aylık artışı ve kademeli refah payı gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarına yapılacak Ocak 2027 zammı kapsamında sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacak yeni bir düzenleme hazırlığı yürütüyor. Bakan Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan bilgilere göre, yasal artış oranlarına ek olarak emeklilerin refah seviyesini yükseltecek ve alım gücünü koruyacak farklı mali formüller üzerinde duruluyor.

Bakan Işıkhan Emekli Aylıklarına Ek İyileştirme Çalışmasını Duyurdu

Bakan Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yeni mali imkanlar oluşturduklarını belirtti. Yasal zam oranlarına ilave adımların atılacağını vurgulayan Işıkhan, gelir farklılıklarını gözeten ve adalet anlayışını temel alan bir model üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Ocak 2027 Emekli Zammı Oranları ve Enflasyon Beklentileri

Emekli maaşlarına yapılacak temel zam oranı, 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle kesinlik kazanacak. Temmuz ile ekim ayları arasındaki 4 aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 8,29 seviyesine ulaştı. Kesin oranlar aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

Kurum ve Gösterge Beklenen 6 Aylık Zam Oranı Finansal Kurumlar Birliği Beklentisi Yüzde 10,22 Merkez Bankası Yıl Sonu Tahmini Yüzde 9,97 Piyasa Katılımcıları Anketi Yüzde 10,43

En Düşük Emekli Maaşı ve Seyyanen Artış Seçenekleri

Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının, yüzde 10,22 oranındaki olası artışla 25 bin 959 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Taban aylığın 26 bin TL sınırına çekilmesi için TBMM onaylı yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Mevcut veriler ışığında aylığı 40 bin TL altında bulunan emeklilere yönelik alternatif çözümler de gündemde yer alıyor. Hükümetin değerlendirdiği olası modeller arasında şunlar bulunuyor:

Düşük gelirli emeklilere 5 bin TL tutarına kadar seyyanen artış sağlanması

Prim gün sayısı ve yaş kriterine göre kademeli refah payı verilmesi

Uzun süre prim ödeyenlerin korunması amacıyla 3 bin 600 günden başlayıp 9 bin günün üzerine uzanan beş farklı prim kademesi oluşturulması

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre aylık alan yaklaşık 17 milyon 860 bin kişinin büyük bir bölümü bu düzenlemelerin kapsamına girecek. Nihai zam kararı ve ek iyileştirme paketinin detayları, Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecinin ardından yürürlüğe girecek.