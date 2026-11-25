BİM, yeni aktüel kataloğu kapsamında Sony PlayStation 5 Dijital Sürüm konsolunu satışa çıkarıyor. Kampanya dahilinde 49 bin liradan sunulan cihaz için peşin fiyatına 6 taksit imkanı tanınıyor. Sipariş verilen ürünler alıcıların adresine ücretsiz kargo ile ulaştırılacak.

Perakende market zinciri BİM, aktüel ürünler yelpazesine oyun dünyasında yoğun ilgi gören popüler cihazlardan birini ekliyor. Yeni duyurulan aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre Sony markasına ait PlayStation 5 Dijital Sürüm oyun konsolu mağazalar aracılığıyla satışa sunulacak. Kampanya ile birlikte konsolun satış bedeli, ödeme seçenekleri ve tüketicilere ulaştırılma prosedürleri de resmiyet kazandı.

PlayStation 5 Satış Fiyatı ve Taksit Seçenekleri

BİM mağazalarında alıcılarla buluşacak PlayStation 5 Dijital Oyun Konsolu için belirlenen perakende satış fiyatı 49 bin TL oldu. Tüketicilere peşin fiyatına 6 taksit seçeneği sunulurken, taksitli alımlarda aylık taksit ödemesi yaklaşık 8 bin 166 lira 67 kuruş olarak gerçekleşecek.

Sunulan finansal kolaylık kapsamında ürünün fiyat ve ödeme ayrıntıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ürün Modeli Peşin Satış Fiyatı Taksit Sayısı Aylık Taksit Tutarı PlayStation 5 Dijital Sürüm 49.000 TL Peşin Fiyatına 6 Taksit 8.166,67 TL

BİM PlayStation 5 Sipariş ve Teslimat Süreci

Konsol satışı için standart market raflarından doğrudan teslim alma yöntemi uygulanmayacak. Cihazı satın almak isteyen müşterilerin kasa noktalarından sipariş oluşturması gerekecek. Siparişi tamamlanan ürünler 10 iş günü içerisinde müşterinin adresine ücretsiz kargo avantajıyla teslim edilecek.

Sipariş ve temin sürecine ilişkin uygulanacak temel esaslar şu şekilde sıralanıyor:

Konsol almak isteyenlerin doğrudan BİM mağaza kasalarından sipariş kaydı açtırması gerekecek.

Ürün sevkiyatı sırasında tüketicilerden herhangi bir ilave kargo bedeli tahsil edilmeyecek.

Konsolların adrese gönderim süreci siparişin ardından 10 iş günü içinde tamamlanacak.

Aktüel ürün niteliği taşıması sebebiyle satışlar belirlenen stok sınırları çerçevesinde gerçekleşecek.

Kampanya Başlangıç Tarihi

Duyurulan takvime göre oyun konsolu kampanyası 2 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Ürünü satın almak isteyen tüketiciler, belirtilen tarihten itibaren BİM şubelerine başvuruda bulunarak sipariş oluşturabilecek ve avantajlı ödeme koşullarından yararlanabilecek.