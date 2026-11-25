Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2027 yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Yeni oranla birlikte trafikte saldırı veya kavga amacıyla araçtan inmenin cezası 230.094 TL'ye çıkarken; kırmızı ışık, hız sınırı, alkollü araç kullanma ile ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harçlarında da 2027 tarifeleri şekillendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 2027 yeniden değerleme oranıyüzde 27,83 olarak belirlendi.TÜİK'in ekim ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre netleşen bu oran, 2026'nın son geçici vergi döneminin yanı sıra 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak trafik cezaları, harçlar ve vergi kalemlerine de yansıyor.

Trafikte Kavganın Cezası 230.094 TL: 2027 Yeni Trafik Cezası Listesi

Yeni tarifede en dikkat çeken kalemlerden biri, trafikte kavga veya saldırı amacıyla araçtan inme yaptırımı oldu.Halen 180.000 TL olarak uygulanan bu cezanın, yüzde 27,83'lük artışla 230.094 TL seviyesine yükseldiği aktarılıyor.Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenen trafik cezalarında ise yüzde 25 erken ödeme indirimi uygulaması sürüyor.

2027 yılında uygulanacak öne çıkan trafik idari para cezaları şöyle sıralanıyor:

İhlal / Ceza Kalemi 2027 Yeni Tutar Trafikte kavga / saldırı amaçlı araçtan inme 230.094 TL "Dur" ihtarına uymama / ehliyeti iptal halde araç kullanma 255.660 TL Üçüncü kez alkollü araç kullanma 191.745 TL Drift atma / sahte plaka kullanma 178.962 TL Makas atma / otoyolda ters yönde gitme 115.047 TL Plakasız araç kullanma (ilk ihlal) 58.801 TL Ruhsatsız araç kullanma 58.802 TL Ehliyetsiz araç kullanma 51.132 TL Alkollü araç kullanma (ilk ihlal) ~31.957 TL - 32.196 TL Emniyet şeridi ihlali 25.566 TL Kırmızı ışıkta geçme / seyir halinde telefon (ilk ihlal) 6.391 TL Hatalı sollama / muayenesiz araç kullanma ~3.475 TL - 3.476 TL Emniyet kemeri veya kask takmama ~3.195 TL - 3.196 TL

Hız sınırı ihlallerinde de kademeli tarife uygulanacak;hız aşımının derecesine göre cezaların 2.556 TL'den başlayıp en üst dilimde 38.349 TL'ye kadar uzandığı belirtiliyor.

Ehliyet, Pasaport, IMEI ve Yurt Dışı Çıkış Harçlarında Son Durum

Yeniden değerleme oranı yalnızca trafik cezalarını değil, vatandaşların resmî işlemlerinde ödediği harç ve ücretleri de güncelliyor:

Sürücü belgesi harçları: A sınıfında 2.239,90 TL'den 2.863,26 TL 'ye, B sınıfında ise 6.754,60 TL'den 8.634,41 TL 'ye çıkıyor.

Pasaport harçları: 6 aya kadar olanlarda 2.806,50 TL'den 3.587,55 TL 'ye, 1 yıllıklarda 4.103,00 TL'den 5.244,86 TL 'ye, 3 yıllıklarda 9.516,00 TL'den 12.164,30 TL 'ye yükseliyor.

Yurt dışı çıkış harcı: 1.250 TL seviyesinden 1.598 TL 'ye çıkıyor.

IMEI kayıt harcı:Yurt dışından getirilen telefonlar için 54.258 TL olan kayıt harcı, 2027 tarifesinde yaklaşık 69.358 TL düzeyine ulaşıyor.

MTV ve Cumhurbaşkanlığı Yetkisine Dair Not

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarafında ise Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma veya indirme yetkisi kapsamında yapılacak nihai düzenlemeler yakından izleniyor;mevcut tabloda örnek kademelerde yeniden değerleme oranına göre oluşan rakamlar ile farklı oran senaryoları gündemde yer alıyor.Yeni yılda cezalar ve harçlarla karşılaşmamak için hem trafik kurallarına titizlikle uyulması hem de resmî işlemlerde güncel tarifelerin takip edilmesi büyük önem taşıyor.