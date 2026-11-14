Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen 14 Kasım 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Yüz milyonlarca liralık dev ikramiyenin devretmesinin ardından şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte 14 Kasım Cumartesi günü çekilişinde ekrana gelen şanslı rakamlar, Joker ve SüperStar sonuçları.

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin umut bağladığı ve haftanın belirli günlerinde düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle kazananlarını aradı.

Canlı yayınlanan ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, milyonlarca kupon sahibi ekran başına kilitlendi.

Şans oyunları severlerin büyük bir merakla beklediği 14 Kasım 2026 tarihli çekilişte küreden düşen resmi şanslı rakamlar şu şekilde sıralandı:

Kazanan Asıl Numaralar: 05 - 16 - 48 - 61 - 76 - 82

Joker Numarası: 56

SüperStar Numarası: 90

227 Milyon Liralık Dev İkramiye Heyecanı

Çılgın Sayısal Loto'da geçtiğimiz çekilişlerde 6 bilen çıkmaması, büyük ikramiye tutarının katlanarak artmasına yol açmıştı. Son yapılan devirle birlikte 227 milyon 727 bin 391 lira 98 kuruş gibi rekor bir seviyeye ulaşan dev ikramiye, vatandaşların oyunun üzerindeki ilgisini zirveye taşıdı.

Milli Piyango İdaresi'nin kuralları gereği, devreden büyük ikramiyenin bu hafta sahibini bulup bulmadığı ya da bir kez daha devredip devretmediği yapılacak detaylı ikramiye dağılımı analizlerinin ardından netleşecek. Bilet sahipleri, kuponlarını Milli Piyango Online web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde sorgulayabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır ve Kazanma Kuralları Nelerdir?

Türkiye'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto, belirli kurallar çerçevesinde ve stratejik kombinasyonlarla oynanmaktadır. Oyunun temel mekanikleri ve bilinmesi gereken hususlar şunlardır:

Kolon Oluşturma: Oyuncular, 90 adet sayı arasından kolon başına 6 şanslı numara seçerek kuponlarını oluşturur.

Joker ve SüperStar Avantajı: Asıl çekilen 6 rakamın yanı sıra çekilen Joker numarası, bildilen rakam sayısını artırmada ek avantaj sağlar. SüperStar kategorisi ise ayrı bir kolon yapısıyla ekstra ikramiye kazanma şansı sunar.

İkramiye Kategorileri: Çekiliş sonucunda 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamı doğru tahmin edenler farklı oranlarda ikramiye kazanmaya hak kazanır. 6 bilen talihli ya da talihliler ise büyük ikramiyenin sahibi olur.

Kazanan numaraları ve ikramiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, resmi internet siteleri ve bayiler üzerinden kuponlarını kontrol edebilir.