Ankara Eczacı Odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren Ankara ve Kırıkkale genelindeki tüm eczaneler resmi tatile girecek olup, bayram süresince yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Türkiye’nin en büyük milli bayramlarından biri olan ve başkent genelinde coşkuyla kutlanmaya hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişebilmesi amacıyla kritik duyurular yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Eczacı Odası tarafından yapılan resmi açıklamada, bayram tatili süresince eczanelerin çalışma saatleri ve hizmet düzeni netlik kazandı. İlaç almak, reçetelerini onaylatmak ve acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olan hastaları yakından ilgilendiren karar, başkent sakinleri ile Kırıkkale genelindeki tüm vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Yapılan resmi duyuruya göre, Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin başlamasıyla birlikte eczanelerin mesai saatlerinde önemli bir geçiş yapılacak. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla resmi tatil süreci resmen başlayacak. Bu dakikadan itibaren başkent Ankara ve Kırıkkale il merkezleri ile tüm ilçelerde faaliyet gösteren standart eczaneler kapalı olacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ilaç temininde herhangi bir aksama olmaması adına, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yalnızca nöbetçi eczaneler sahada aktif olarak hizmet verecek.

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Resmi tatil gününün tamamını kapsayan 29 Ekim 2026 Perşembe günü boyunca da aynı kural geçerli olmaya devam edecek. Perşembe günü boyunca başkent ve çevre ilde rutin eczaneler kapalı kalacak; sağlık hizmeti yalnızca nöbetçi eczaneler aracılığıyla yürütülecektir. Uzmanlar ve oda yetkilileri, kronik rahatsızlığı bulunan, düzenli ilaç kullanan veya reçeteli tedavisi devam eden vatandaşların bayram tatili girmeden önce gerekli ilaç temini işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Ankara Eczacı Odası tarafından meslektaşlarına ve kamuoyuna duyurulan bu düzenleme, bayram süresince acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında aksama yaşanmaması için titizlikle planlandı. Vatandaşlar, bayram boyunca kendilerine en yakın nöbetçi eczanelerin listesine Ankara Eczacı Odası'nın resmi web sitesi veya ilgili dijital sağlık uygulamaları üzerinden kolayca ulaşabilecekler. Özellikle tatil planı yapan veya acil ilaç ihtiyacı doğabilecek vatandaşların nöbetçi eczane adreslerini önceden kontrol etmesi büyük önem arz ediyor. Resmi tatilin sona ermesinin ve bayram coşkusunun tamamlanmasının ardından eczaneler, olağan mesai saatlerine geri dönecek. Başkentte ve Kırıkkale'de sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi adına ilan edilen bu geçici çalışma takvimi, tüm eczacılar, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından yakından takip ediliyor.