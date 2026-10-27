Türkiye’nin en büyük ve en anlamlı milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara'nın dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, yerel yönetimlerin hazırladığı dev programlar vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda kültür ve sanat etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü unutulmaz kılacak muhteşem bir organizasyona imza atıyor. Başkentlilere gurur dolu ve müzik dolu bir akşam vadeden kutlamalar, Türk müziğinin güçlü ismi Kıraç'ın sahne alacağı dev bir konserle taçlandırılacak.

TED Ata Sahne'de Müzik Ziyafeti ve Tenorlar Geçidi

Ankaralıların ve özellikle Gölbaşılı müzikseverlerin heyecanla beklediği bu özel etkinlik, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de TED Ata Sahne'de gerçekleştirilecektir. Konser gecesinde sadece Kıraç'ın dillerden düşmeyen ve milyonların ezbere bildiği şarkıları yer almayacak; aynı zamanda opera sahnesinin değerli isimleri olan tenorlar Çınar Onur Öner, Cem Buğdaycı ve Hakan Balyemez de muhteşem sesleriyle geceye renk katacak.

Cumhuriyet’in değerlerini, bağımsızlık mücadelesinin ruhunu ve milletçe paylaşılan ortak gururu simgeleyen en özel Cumhuriyet şarkıları, bu dev tenor kadrosunun sesinden başkent göklerinde yankılanacak. Müzik aracılığıyla ortak duyguların en üst düzeyde yaşanacağı bu gece, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Başkan Yakup Odabaşı'ndan Anlamlı Davet

Kutlama programının anlam ve önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cumhuriyet’in 103 yıllık köklü geçmişine vurgu yaptı. Başkan Odabaşı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, birlik ve beraberliğinin, özgür yaşama iradesinin en büyük eseridir. 29 Ekim 1923'te yakılan Cumhuriyet meşalesi, aradan geçen 103 yılda yolumuzu aydınlatmaya, bizlere umut ve güç vermeye devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, milletimizin ortak hafızasında yer eden şarkılarla, müzikle ve hep birlikte paylaşacağımız bir coşkuyla kutlamak istiyoruz. Kıraç'ın sevilen eserleriyle ve tenorlarımızın seslendireceği Cumhuriyet şarkılarıyla bu anlamlı geceyi hep birlikte yaşayacağız. Çünkü müzik, ortak duygularımızı bir araya getiren, bizi aynı heyecanda buluşturan en güçlü dillerden biridir."

Odabaşı, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anarak tüm ilçe halkını TED Ata Sahne'deki bu buluşmaya davet etti.

Rezervasyon İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Yoğun katılımın beklenildiği ve sınırlı kontenjanın bulunduğu bu muhteşem konsere katılmak isteyen vatandaşlar için önemli bir detay da paylaşıldı. Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe iştirak etmek arzusunda olanların, 'etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr' internet adresi üzerinden önceden rezervasyon yaptırması gerekmektedir. Salonda yer kapmak ve bu tarihi coşkuya ortak olmak isteyenlerin kayıt işlemlerini son güne bırakmaması tavsiye ediliyor. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü, başkentte yakılacak müzik dolu meşaleler ve coşkulu kalabalıkların sesleriyle tarihe altın harflerle kazınacak.