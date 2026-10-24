Market harcamalarının aile bütçesindeki payı artarken kamu bankalarının kredi kartı müşterilerine sunduğu alışveriş kampanyaları dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, belirli koşulları karşılayan müşterilerine kart ödülü kazanma imkânı sunuyor. Kampanyaların harcama sınırları, katılım yöntemleri ve son başvuru tarihleri ise bankalara göre farklılaşıyor.

Market alışverişlerinde kredi kartı kullanan vatandaşlar için kamu bankalarının ekim ayına özel ödül kampanyaları devam ediyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, belirlenen harcama koşullarını yerine getiren müşterilerine alışverişlerde kullanılabilecek puan ve ödül fırsatları sağlıyor.

Kampanyalar, gıda marketleri başta olmak üzere kasap, manav, bakkal ve şarküteri gibi farklı iş yerlerinde yapılan uygun harcamaları kapsıyor. Ancak internet alışverişleri, katılım koşulları ve ödül yükleme tarihleri bakımından uygulamalar birbirinden ayrılıyor.

Üç bankanın kampanyası da 31 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Ödül kazanmak isteyen müşterilerin belirtilen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.

Bankaların 1.000 TL Market Desteği Şartları

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın kampanyalarında müşterilere en fazla 1.000 TL değerinde kart ödülü sunuluyor. Ancak her bankanın ödül için belirlediği harcama tutarı farklılık gösteriyor.

Kampanyaların temel koşulları şöyle:

Ziraat Bankası: Tek seferde 25.000 TL alışverişe 1.000 TL Jest Lira.

VakıfBank: Farklı günlerde yapılan uygun alışverişlerle toplam 1.000 TL Worldpuan.

Halkbank: Toplam 30.000 TL market harcamasına 1.000 TL ParafPara.

Son tarih: 31 Ekim 2026.

Ödül üst sınırı: Müşteri başına 1.000 TL.

Ziraat Bankası Market Kampanyasına Katılım

Ziraat Bankası'nın kampanyası bireysel Bankkart kredi kartı sahiplerini kapsıyor. Alışverişin anlaşmalı iş yerlerinde Bankkart POS üzerinden tek seferde yapılması gerekiyor.

Katılım için alışverişten önce Bankkart Mobil kullanılabiliyor veya MARKET25 yazılarak 4757'ye SMS gönderilebiliyor. İnternet alışverişleri kampanya kapsamında değerlendirilmiyor.

VakıfBank Worldpuan Kazanma Koşulları

VakıfBank müşterileri, farklı günlerde gerçekleştirdikleri 2.500 TL ve üzerindeki uygun alışverişlerden 100 TL Worldpuan kazanabiliyor. Toplam ödül 1.000 TL ile sınırlandırılıyor.

Katılım işlemi VakıfBank Mobil uygulamasındaki Kartla Kazan bölümünden yapılabiliyor. Kazanılan puanların 5 Kasım'dan itibaren kullanılabilmesi, son kullanım tarihinin ise 4 Aralık olması öngörülüyor.

Halkbank ParafPara Başvuru Ayrıntıları

Halkbank kampanyasında müşterilerin toplam 30.000 TL tutarında uygun market harcaması yapması gerekiyor. Katılımın alışveriş öncesinde Paraf Mobil veya Halkbank Mobil üzerinden tamamlanması isteniyor.

MARKET10 yazılarak 3404'e SMS gönderilmesi de katılım seçenekleri arasında bulunuyor.

Kampanyalar nakit ödeme veya karşılıksız sosyal yardım niteliği taşımıyor. Müşterilerin ödül kazanabilmesi için kart türü, katılım süresi ve iş yeri koşullarını karşılaması gerekiyor.