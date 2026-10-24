Ankara’da tek asgari ücretle yaşayan bir kiracının bütçesinde en büyük payı konut gideri alıyor. Keçiören’deki bir 2+1 dairenin ilan bedeli, toplu taşıma tarifesi ve sınırlı market sepeti üzerinden yapılan hesap, maaştan geriye kalan tutarı gösteriyor. Ancak faturalar, ısınma ve diğer zorunlu ihtiyaçlar eklendiğinde tablo değişiyor. İşte varsayımlarıyla birlikte örnek geçim hesabı.

Maaş hesaba yattığında önce kira ayrılıyor, ardından ulaşım kartına para yükleniyor. Market alışverişi ve faturalar ise kalan bütçeye göre şekilleniyor. Ankara’da asgari ücretle geçinmek isteyen bir kiracı için konut seçimi, ayın geri kalanını doğrudan belirliyor.

24 Ekim 2026’da yapılan bu hesapta, Keçiören’in Aşağı Eğlence Mahallesi’nde yayımlanan bir konut ilanı, resmî ulaşım tarifesi ve internetten görüntülenebilen ürün fiyatları esas alındı. Çalışma, yerinde görüşme veya kasa fişiyle tamamlanmış saha araştırması değil; kaynakları belirtilen bir bütçe örneği niteliğinde.

Keçiören’de 2+1 daire için istenen kira: 23 bin lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıkladığı 2026 net asgari ücreti 28.075,50 TL. Örnek bütçede yalnız yaşayan, başka geliri bulunmayan ve işvereninden ayrıca yemek veya yol desteği almayan bir çalışan esas alındı.

Konut için RE/MAX’ın Keçiören ilanlarında yer alan, Aşağı Eğlence Mahallesi’nde 80 metrekare, giriş katı, 2+1 daireye istenen 23.000 TL kullanıldı. Bu tutar, imzalanmış kira sözleşmesinin bedeli veya ilçe ortalaması değil; tek bir ilanın talep fiyatı.

Bu örnekte kira, net maaşın yaklaşık yüzde 81,9’unu götürüyor. Kiradan sonra çalışanın elinde 5.075,50 TL kalıyor. Aidat, depozito ve taşınma giderleri henüz bu hesaba dahil değil.

İşe gidip gelmenin aylık karşılığı ne?

EGO’nun yayımladığı tarifede Başkent Kart Ulaşım ile tam biniş 40 TL. Hesapta ayda 22 iş günü, her gün gidişte ve dönüşte birer biniş kabul edildi. Böylece 44 binişin maliyeti 1.760 TL oluyor.

Aktarma, hafta sonu yolculuğu veya iş dışındaki ulaşım ihtiyaçları bu tutara eklenmedi. Çalışma gününün artması ya da güzergâhta aktarma gerekmesi bütçeyi değiştirebilir.

Sınırlı market sepetinde neler var?

Hesabı görünür kılmak için üç üründen oluşan bir alışveriş örneği hazırlandı. Migros’un çevrim içi arama sonuçlarında yarım yağlı UHT süt için 43,25 TL, burgu makarna için 17,95 TL görülürken, CarrefourSA’nın ürün listesinde kırmızı mercimek 49,95 TL olarak yer alıyor. Bu fiyatlar Ankara’da belirli bir şube veya teslimat adresi seçilerek doğrulanmış kasa fiyatları değildir.

Ürün Örnek miktar Birim fiyat Tutar Migros yarım yağlı UHT süt, 1 litre 8 paket 43,25 TL 346,00 TL Migros burgu makarna, 500 gram 4 paket 17,95 TL 71,80 TL Carrefour kırmızı mercimek, 1 kilogram 2 paket 49,95 TL 99,90 TL Sınırlı sepet toplamı 517,70 TL

Bu sepet aylık beslenme ihtiyacını karşılayan bir liste değil. Ekmek, yumurta, peynir, et, sebze, meyve ve diğer gıdalar bulunmuyor. Amaç, belirli ürün ve miktarların bütçeden ne kadar götürdüğünü açıkça göstermek.

Kira, ulaşım ve bu alışverişten sonra kalan tutar

Bütçe kalemi Tutar Net asgari ücret 28.075,50 TL Örnek kira gideri −23.000,00 TL 22 iş günü için ulaşım −1.760,00 TL Sınırlı market sepeti −517,70 TL Kalan 2.797,80 TL

Ortaya çıkan 2.797,80 TL, tasarruf edilebilecek para anlamına gelmiyor. 30 günlük diğer alışverişler, Elektrik, su, doğal gaz, telefon, aidat, temizlik ürünleri ve market listesindeki diğer ihtiyaçlar bu tutardan karşılanacak.

Ankara yaşam maliyetinde belirleyici fark: Mevcut kiracı mı, yeni kiracı mı?

Bu örnek, ilan fiyatıyla yeni bir eve çıkmayı değerlendiren çalışanın durumunu gösteriyor. Daha düşük bedelle oturan mevcut kiracının, ev sahibinin veya konutu paylaşan kişinin hesabı farklı olacaktır. Tek ilan üzerinden bütün Ankara için geçim maliyeti çıkarılamaz.

Buna rağmen seçilen konut üzerinden sonuç açık: Maaşın büyük bölümü kiraya ayrıldığında, ulaşım ve küçük bir alışverişten sonra bile diğer zorunlu giderlere dar bir bütçe kalıyor. Geçim hesabını değerlendirirken “marketten sonra kalan para” kadar, o alışverişe hangi ihtiyaçların dahil edildiğine de bakmak gerekiyor.