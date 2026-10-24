Memur emeklisine seyyanen zam talebi gündemdeki yerini korurken, açıklamalarla kesinleşmiş ödeme kararlarının birbirinden ayrılması gerekiyor. Sendikaların çağrıları ve Meclise sunulan teklifler, tek başına maaşlara ek tutar yatırılacağı anlamına gelmiyor. Peki, hangi artışlar belli, seyyanen zam için ne bekleniyor? İşte memur emeklilerinin takip ettiği süreçte açıklanan bilgiler ve henüz yanıtlanmayan temel sorular.

Memur emeklilerinin uzun süredir gündeminde olan seyyanen zam talebi, maaş artışlarına ilişkin her açıklamanın ardından yeniden konuşuluyor. Kimi haberlerde belirli tutarlar öne çıkarılırken, kimi paylaşımlarda yargı süreci veya Meclisteki teklifler ödeme kararı gibi yorumlanabiliyor. Emeklilerin yanıtını aradığı asıl soru ise değişmiyor: “Bu para aylığıma eklenecek mi?”

24 Ekim 2026 itibarıyla yapılan kaynak kontrolünde, memur emeklilerine seyyanen ödeme yapılmasını kesinleştiren yeni bir genel düzenleme veya ödeme takvimi doğrulanamadı.

Seyyanen zam talebinin dayanağı ne?

Tartışmanın merkezinde, Temmuz 2023’te görevdeki kamu çalışanlarına yapılan ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması bulunuyor. Başlangıçta yaklaşık 8 bin 77 lira olarak uygulanan ödeme, emekli örgütlerinin ve sendikaların açıklamalarında sıkça hatırlatılıyor.

Memur-Sen, 15 Temmuz 2026 tarihli açıklamasında seyyanen artışın memur emeklilerine de verilmesini istedi. Açıklamada, görevdeki personele yapılan ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmaması eleştirildi.

Meclise teklif sunulması, zam yapılacağı anlamına geliyor mu?

Konuyla ilgili kanun teklifleri de bulunuyor. Örneğin 14 Temmuz 2023’te sunulan 2/1358 esas numaralı teklif, emekli ve malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıklarının, kamu çalışanlarına yapılan seyyanen zam tutarında artırılmasını amaçlıyor. TBMM’nin incelenen kaydında teklifin durumu “komisyonda” olarak görünüyor.

Buradaki ayrım önemli: Bir teklif, yapılması istenen değişikliği gösterir. Teklifin sunulması veya komisyona gönderilmesi, aylıklara kendiliğinden yeni bir ödeme eklemez. Yasama sürecinin tamamlanması, kabul edilen düzenlemenin yayımlanması ve yürürlüğe girmesi gerekir.

Kesinleşen maaş artışları hangileri?

Memur emeklilerinin olağan dönem artışları konusunda açıklanmış karar bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı bilgilendirmeye göre, 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 artış öngörülüyor. Ayrıca enflasyon farkının aylıklara yansıtılması düzenleniyor.

Ancak bu oranlar, talep edilen seyyanen ödemenin kabul edildiği anlamına gelmiyor. Toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve seyyanen zam ayrı hesaplama başlıkları. Ocak 2027’de uygulanacak toplam olağan artışın belirlenmesi için ilgili dönemin enflasyon verilerinin de tamamlanması gerekiyor.

Yargı haberleri nasıl okunmalı?

Seyyanen zam konusunda bir başvurunun yapılması, dosyaların birleştirilmesi veya başvurunun kabul edilebilir bulunması, tek başına bütün memur emeklilerine ödeme yapılmasına hükmedildiğini göstermez. Haberde kullanılan “başvuru kabul edildi” ifadesiyle, talebin esastan haklı bulunması aynı anlama gelmeyebilir.

Bu nedenle mahkemenin adı, kararın tarihi, gerekçesi ve hüküm bölümü görülmeden “zam kesinleşti” sonucuna varılmamalı. Olası bir kararın kimleri kapsadığı ve nasıl uygulanacağı da ayrıca değerlendirilmelidir.

Emekliye ek zamda hangi bilgiler bekleniyor?

Yeni bir seyyanen ödeme bakımından yanıt bekleyen sorular; kimlerin yararlanacağı, tutarın nasıl belirleneceği, başlangıç tarihi ve geçmiş dönemleri kapsayıp kapsamayacağı üzerinde toplanıyor. Memur emeklileri için dile getirilen talep, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak aynı ödemenin yapılacağı anlamına da gelmiyor.

Sosyal medyada dolaşan toplu ödeme hesapları ise tek başına kazanılmış alacak göstermiyor. Emeklilerin bütçe planında esas alabileceği bilgi, kapsamı ve uygulama tarihi belirlenmiş resmî düzenleme ile kişisel aylık kayıtları olacak.