Kademeli emeklilik beklentisi, özellikle 2000 sonrası sigortalı olan çalışanların gündeminde. Ancak Meclise sunulan bir teklif, emeklilik şartlarının değiştiği anlamına gelmiyor. Yaş, prim günü ve sigortalılık süresi konusunda taleplerle yürürlükteki kuralları ayırmak gerekiyor. İşte TBMM kayıtlarındaki teklifler, mevcut SGK koşulları ve yeni düzenleme bekleyenlerin dikkat etmesi gereken temel ayrıntılar bu haberde.

Prim gününü tamamlayan ancak emeklilik yaşını bekleyen çalışanlar, kademeli emeklilik haberlerini yakından izliyor. Özellikle 2000 ve sonrasında sigortalı olanlar için yayımlanan yaş tabloları, “Ben de yararlanabilecek miyim?” sorusunu beraberinde getiriyor. Fakat bir tablonun paylaşılması veya kanun teklifinin Meclise sunulması, yeni emeklilik hakkının başladığını göstermiyor.

24 Ekim 2026 itibarıyla incelenen TBMM kayıtlarında, kademeli emeklilik konusunda sunulan 2/2755 ve 2/2959 esas numaralı teklifler “komisyonda” görünüyor.

Kademeli emeklilik talebi neyi amaçlıyor?

Tartışmanın merkezinde, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik koşulları arasında oluşan farklılıklar bulunuyor. Beklenti, özellikle EYT kapsamı dışında kalan çalışanların yaş ve prim şartlarının daha aşamalı bir geçişle yeniden düzenlenmesi yönünde.

Ancak “2000 sonrası sigortalılar” tek bir emeklilik grubunu ifade etmiyor. İlk işe girişin 2000 yılında olmasıyla 2009 yılında olması aynı kurallara tabi olmak anlamına gelmiyor. Çalışmanın SSK, Bağ-Kur veya kamu görevlisi kapsamında olması da değerlendirmeyi değiştiriyor. Dolayısıyla bütün çalışanlara uygulanabilecek tek bir yaş tablosundan söz etmek doğru değil.

TBMM’ye hangi teklifler sunuldu?

5 Aralık 2024’te sunulan 2/2755 esas numaralı teklif, TBMM özetine göre sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanların emeklilik yaş ve prim koşullarının kademeli uygulanmasını amaçlıyor. İlk imza sahibi Ediz Ün olan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

3 Mart 2025’te sunulan 2/2959 esas numaralı teklif ise prim ödeme günlerinin düşürülmesi ve işçiler, memurlar ile sözleşmeli personele ilişkin kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmasını hedefliyor. Cevdet Akay’ın ilk imza sahibi olduğu bu teklifin durumu da komisyonda.

Teklif ne zaman uygulanabilir bir yasaya dönüşür?

Kanun teklifinin yasama sürecini tamamlaması, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanınca yayımlanması gerekiyor. Uygulamanın başlayacağı tarih açısından da kanunun yürürlük maddesi belirleyici oluyor.

Üstelik teklif metni görüşmeler sırasında değişebilir. Başlangıçta önerilen yaşlar, prim günleri veya kapsama alınacak sigortalılar, kabul edilen metinde farklılaşabilir.

2000–2008 arasında SSK’lı olanlarda mevcut koşullar neler?

SGK’nın yayımladığı koşullara göre, örneğin 1 Ocak 2000 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa sigortalı olan 4A çalışanlarında, genel emeklilik yollarından biri kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşın doldurulması ve 7.000 prim gününün tamamlanması.

Diğer yol ise aynı yaş koşullarıyla birlikte 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 prim günü. Buradaki 25 yıl, kesintisiz 25 yıl prim ödeme zorunluluğu anlamına gelmiyor; sigortalılık süresi ile prim günü ayrı koşullar.

Örneğin 2001 yılında ilk kez SSK’lı olan bir çalışanın yalnızca 4.500 günü tamamlaması, yaş şartını ortadan kaldırmıyor. Özel emeklilik hükümlerine tabi durumlar ise ayrıca değerlendiriliyor.

2008 sonrası çalışanlar neden ayrı ele alınıyor?

İlk defa 30 Nisan 2008’den sonra 4A kapsamında sigortalı olanlarda, genel emeklilik yolunda 7.200 prim günü esas alınıyor. Yaş koşulu da bu günün hangi tarihte tamamlandığına göre değişebiliyor.

SGK’nın tablosunda 2036’dan itibaren prim koşulunun tamamlandığı döneme bağlı olarak yükselen yaşlar yer alıyor.

Yeni düzenleme bekleyenler bugün ne yapmalı?

Kademeli emeklilik son durum araştırılırken haberin tarihi, teklif numarası ve TBMM’deki işlem durumu birlikte kontrol edilmeli. Kişisel emeklilik planında ise ilk uzun vadeli sigorta başlangıcı, hizmet statüsü ve geçerli prim günleri esas alınmalı.

Beklenen düzenlemenin ne zaman çıkacağına ilişkin, incelenen teklif kayıtlarında kesin bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle çalışanların mevcut haklarını yürürlükteki kurallarla kontrol etmesi; olası yeni şartları ise ancak kabul edilen kanunun kapsamı ve yürürlük tarihi üzerinden değerlendirmesi gerekiyor.