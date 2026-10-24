Altınpark Emekliler Lokali’nde berber hizmetinden yararlanmak isteyenler için üyelik ve randevu işlemleri belediyenin internet ekranından takip edilebiliyor. Ancak kuaför hizmetini araştıranların dikkat etmesi gereken bir ayrıntı var. Ana sayfadaki açıklamayla randevu ekranında görünen kapsam farklılaşıyor. İşte başvuru bilgileri, SMS doğrulaması, randevu adımları ve merkeze gitmeden önce mutlaka kontrol edilmesi gereken ayrıntılar.

Ankara’da emeklilerin sosyalleşmek ve çeşitli hizmetlerden yararlanmak için başvurduğu Altınpark Emekliler Lokali, berber ve kuaför hizmetiyle de araştırılıyor. Özellikle ilk kez randevu alacak vatandaşların öncelikle üyelik kaydını kontrol etmesi gerekiyor. Belediyenin Emekliler Lokali portalı, merkezlerden hizmet alabilmek için önce üye kaydı yapılması gerektiğini belirtiyor.

İnternet üzerinden işlem yapmak isteyenler için üyelik ve randevu ekranları ayrı hazırlanmış durumda. Üyelik oluşturulması, kendiliğinden berber randevusu alındığı anlamına gelmiyor; kayıt sonrasında randevu adımının ayrıca tamamlanması gerekiyor.

Üyelik başvurusunda hangi bilgiler isteniyor?

Portalın “Üye Ol” bölümünde T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, tercih edilen emekliler lokali, telefon numarası ve yakının telefon numarası alanları bulunuyor. Başvuru sahibinin Ankara il sınırları içinde ikamet etmesi ve seçtiği merkezin belirlediği minimum yaş koşulunu karşılaması isteniyor.

Ekranda aydınlatma metnine ilişkin onay alanı da yer alıyor. Bilgilerin girilmesinin ardından “Devam Et” adımı ve SMS doğrulama bölümü geliyor. Sayfadaki açıklamaya göre SMS doğrulaması tamamlandıktan sonra kayıt işlemi otomatik gerçekleşiyor. Bu nedenle başvuru sırasında erişilebilen bir telefon numarası kullanılması önemli.

Berber randevusu ekranı nasıl kullanılıyor?

Üyeliği bulunan vatandaşlar, belediyenin resmî randevu ekranına girerek işlemi başlatabiliyor. İlk bölümde T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi isteniyor. Ardından “Devam Et” düğmesi bulunuyor.

Formun devamında merkez, hizmet, randevu tarihi ve randevu saati alanları yer alıyor. Seçimler tamamlandığında “Randevu Al” düğmesiyle işlem ilerletiliyor. Vatandaşların sayfayı açmakla yetinmeyip işlemin tamamlandığını gösteren sonucu kontrol etmesi, tarih ve saat bilgisini not etmesi yararlı olacaktır.

Kuaför randevusu arayanlar hangi ayrıntıya dikkat etmeli?

ABB kuaför randevu işlemini araştıranların karşısına iki farklı açıklama çıkıyor. Portalın ana sayfasında Altınpark Emekliler Lokali’nden berber veya kuaför randevusu alınabileceği belirtiliyor. Buna karşılık incelenen randevu sayfasındaki uyarı, çevrim içi işlemi yalnızca Altınpark Emekliler Lokali berber hizmeti için tanımlıyor.

Bu nedenle kadın kuaförü için aynı ekrandan kesin olarak randevu oluşturulabildiği varsayılmamalı. İstenen hizmet seçeneklerde görünmüyorsa hizmetin güncel kapsamı ve randevu yöntemi belediyeden öğrenilmeli. Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün danışma hattı 0312 507 23 43 olarak yayımlanıyor.

İnternetten kayıt yapamayanlar ne yapabilir?

Telefonundan veya bilgisayarından başvuruyu tamamlayamayanlar için yüz yüze üyelik yolu da bulunuyor. ABB’nin güncel hizmet açıklamasında, Ankara’da ikamet eden vatandaşların kimlik kartlarıyla en yakın emekliler lokaline şahsen başvurarak üyelik işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Belediyenin aynı açıklamasında genel hizmet saatleri 09.00–17.00 olarak veriliyor; yaz ve kış uygulamasına göre saatlerin değişebileceği de hatırlatılıyor. Ancak bu saatler, berberin bütün gün boyunca randevusuz hizmet verdiği anlamına gelmiyor.

Altınpark Emekliler Lokali nerede?

Merkezin ABB tarafından yayımlanan adresi Aydınlıkevler Mahallesi, Altınpark İç Yolu 146/26, Altındağ/Ankara. İlk kez gideceklerin üyelik durumunu ve randevu bilgisini önceden kontrol etmesi, özellikle kuaför hizmetinin kapsamını teyit etmesi gereksiz yolculukların önüne geçebilir.