Ocak 2027 emekli zammı için hesaplar yapılmaya başlandı ancak nihai oran henüz belli değil. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonu açıklanırken yılın son üç ayına ilişkin veriler bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinde hesaplama farklılaşıyor. İşte açıklanan rakamlarla beklentileri ayıran, kök aylık ve taban ödeme ayrıntısını açıklayan emekli maaşı zammı rehberi.

Yeni yıl yaklaşırken emeklilerin gündeminde aynı soru var: “Ocakta maaşım ne kadar olacak?” Açıklanan her enflasyon verisi hesabı biraz daha görünür hâle getiriyor. Ancak 24 Ekim 2026 itibarıyla Ocak 2027 emekli zammının tamamı belli değil. Şu anda bilinen rakamlar, altı aylık dönemin yalnızca ilk üç ayını kapsıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin olağan ocak artışında, bir önceki yılın temmuz-aralık dönemindeki TÜFE değişimi esas alınıyor. Bu nedenle sonucun ortaya çıkması için ekim, kasım ve aralık enflasyonunun da açıklanması gerekiyor. SGK’nın açıklaması, aylıkların ocak ve temmuz dönemlerinde önceki altı aylık TÜFE değişimi üzerinden artırıldığını belirtiyor.

Açıklanan enflasyonla hangi noktaya gelindi?

TCMB’nin TÜİK verilerini aktardığı tabloda aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 olarak yer alıyor. Bu üç aylık oran bileşik hesaplandığında yaklaşık yüzde 5,56 artış ortaya çıkıyor.

Buradaki önemli ayrıntı, aylık yüzdelerin doğrudan toplanmaması. Her ayın fiyat değişimi, önceki ayın ulaştığı seviye üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca bu sonuç, yayımlanan ve yuvarlanmış aylık oranlarla yapılan yaklaşık bir hesap; nihai altı aylık değişimde TÜİK’in endeks verileri belirleyici olacak.

Yüzde 5,56, ocak zammının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Bu oran, açıklanan üç aylık verinin mevcut birikimli etkisini gösteriyor. Kalan aylar hesaplamayı değiştirecek.

Emekli zammı hangi açıklamayla kesinleşecek?

Enflasyona bağlı olağan artış, Aralık 2026 TÜFE verisinin Ocak 2027’de açıklanmasıyla hesaplanabilir hâle gelecek. Ekim verisi kasımda, kasım verisi aralıkta yayımlandıkça tablo aşama aşama tamamlanacak.

Kesin açıklama günü için TÜİK’in resmî veri takvimi izlenmeli. Takvim teyit edilmeden belirli bir günü kesin tarih gibi vermek doğru olmayacağı gibi, enflasyon oranının açıklanmasıyla maaşların hesaba yatması da aynı işlem değil.

Memur emeklilerinin hesabı neden farklı?

Memur emeklilerinde yalnızca altı aylık enflasyona bakılmıyor; toplu sözleşme artışı ve varsa enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıkladığı karara göre 2026’nın ikinci yarısındaki artış yüzde 7, 2027’nin ilk yarısındaki toplu sözleşme artışı yüzde 5. Ayrıca enflasyon farkının yansıtılması öngörülüyor.

Dolayısıyla memur emeklisi için “Altı aylık enflasyona doğrudan 5 puan eklenir” şeklindeki hesap doğru sonuç vermeyebilir. Önce önceki dönemdeki yüzde 7 artışa göre enflasyon farkı belirlenir; ardından yeni dönem artışı uygulanır.

Beklenti hesabı, açıklanmış zam değildir

Yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa anketleri, henüz açıklanmayan aylar için senaryo oluşturmaya yarar. Tahmin edilen enflasyon, gerçekleşmiş TÜFE verisinin yerine geçmez. Yıllık enflasyon beklentisi de doğrudan ocak emekli zammı olarak okunmamalı; ocak hesabında ilgili altı aylık dönem esas alınır.

Bu yüzden “Maaş şu tutara çıkacak” başlıklı hesaplarda kullanılan varsayımlara bakmak gerekiyor. Kalan üç ay için farklı tahmin seçildiğinde sonuç da değişir.

En düşük emekli aylığı aynı oranda mı artacak?

Kök aylık üzerinden yapılan artışla, yasal taban ödeme tutarı birbirinden ayrılmalı. En düşük emekli aylığına ilişkin yeni bir tutar için ayrıca yasal düzenleme gerekir. Bu nedenle bankaya yatan mevcut ödemeyi tahmini zam oranıyla çarpmak, herkes için doğru ocak maaşını vermeyebilir.

Emeklilerin bütçe yaparken kendi kök aylığını, ek ödeme bilgilerini ve varsa taban aylık tamamlamasını birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Nihai enflasyon oranı, olası ilave düzenlemeler ve kişisel aylık hesabı tamamlandığında ocak ödemesi netleşecek.