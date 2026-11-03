İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış kenti etkisi altına alırken gözler eğitime verilecek olası araya çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge için kuvvetli yağış uyarısı yaparken İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir tatil kararı duyurulmadı.

İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından kuvvetli yağış uyarısı verilirken, öğrenciler ve veliler 3 Kasım 2026 tarihinde eğitim ve öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya koyuldu.

İstanbul'da 3 Kasım 2026 Okullar Tatil mi?

İstanbul Valiliği tarafından 3 Kasım günü için alınmış resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sonrası resmi makamlardan henüz eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, valilik duyuruları takip edilmektedir.

Meteoroloji Tarafından Yapılan Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, Marmara bölgesi genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülmektedir. Gece ve sabah saatlerinde pus ile yer yer sis hadisesi beklenirken, hava tahmin raporunda yerel olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.

Hava şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek riskler şu şekilde sıralandı:

Ani sel ve su baskını tehlikesi

Yıldırım düşmesi ve yerel dolu riski

Kıyı kesimlerde kısa süreli hortum oluşma ihtimali

Kent içi ve şehirler arası ulaşımda aksamalar

İstanbul Valiliği Son Durum Açıklaması

Kentte iki hafta önce yaşanan benzer şiddetteki olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verilmişti. Ancak 3 Kasım tarihi özelinde yetkili mercilerden yeni bir tatil bildirimi gelmedi. Valilik ve ilgili kamu kurumlarının hava şartlarının seyrine göre kent genelindeki durumu değerlendirmeyi sürdürdüğü bildirilmektedir.

Yetkililer, sağanağın gece boyunca şiddetini koruma ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtirken, eğitim kurumlarına yönelik resmi bir bildirim yapılması durumunda kamuoyu derhal bilgilendirilecektir.