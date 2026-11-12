İtalya genelinde yüzlerce eğitim kurumuna gönderilen bomba tehditleri ülkede geniş çaplı güvenlik alarmına neden oldu. Öğrenciler ve öğretmenler tedbir amacıyla okul binalarından çıkarılırken, güvenlik güçleri çok sayıda kentte inceleme başlattı. Başbakan Giorgia Meloni'yi de hedef alan mesajların ardından hükümet acil toplantı kararı aldı.

İtalya'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü çok sayıda okula elektronik posta aracılığıyla bomba tehdidi gönderildi. Ülke genelinde en az 300 eğitim kurumunda tahliye işlemleri gerçekleştirilirken, öğrenciler ve okul personeli güvenli bölgelere yönlendirildi.

Roma, Milano, Torino, Napoli ve Venedik başta olmak üzere birçok kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, bomba imha uzmanları ve ilgili güvenlik birimleri okul binalarında arama çalışmalarına başladı.

Tehditlerin aynı içerikteki elektronik postalar üzerinden iletildiği belirlenirken, mesajların kaynağını tespit etmek amacıyla soruşturma başlatıldı.

İtalya'da Bomba Tehdidi Alan Okullar Tahliye Edildi

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, ülke genelinde yüzlerce okulun tehdit mesajlarından etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, ihbar sayısının artabileceğini bildirdi.

Gelişmelere ilişkin ayrıntılar şu şekilde:

Olay tarihi: 11 Kasım 2026 Çarşamba.

Tahliye edilen okul: En az 300 eğitim kurumu.

Etkilenen kentler: Roma, Milano, Torino, Napoli ve diğer şehirler.

Tehdit yöntemi: Elektronik posta mesajları.

Güvenlik önlemleri: Tahliye, bina aramaları ve bomba kontrolleri.

Soruşturma: Mesajları gönderen kişi veya kişilerin kimliği araştırılıyor.

İtalyan basınında, tehdit mesajlarının yaklaşık 6 bin okula ulaştığı bilgisi de paylaşıldı. Ancak mesaj alan kurumların tamamının tahliye edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Meloni'ye Yönelik Tehdit de Mesajda Yer Aldı

İtalyanca gönderilen elektronik postada okul binalarına uzaktan kumandalı patlayıcılar yerleştirildiği iddia edildi.

Kendisini Mikhail Andropov olarak tanıtan gönderenin, Başbakan Giorgia Meloni'nin aracına da bomba konulduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Meloni, gelişmeleri değerlendirmek üzere ilgili bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle acil toplantı kararı aldı.

Eğitim Bakanlığından Güvenlik Açıklaması

Eğitim Bakanı Valditara, ilk değerlendirmelerde tehditlerin inandırıcı görünmediğini ve olayın muhtemel bir siber saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise tehdit mesajlarının toplumda korku oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

İlk güvenlik incelemelerinde somut bir patlayıcı tehdidine rastlanmadığı açıklanırken, olayın sorumlularını belirlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.