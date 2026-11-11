Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek programının kapsamı genişletilerek 200 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor. Çocuğu okula giden dar gelirli ailelere kademelere göre değişen tutarlarda aylık nakdi destek sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında dar gelirli hanelerde yaşayan çocukların eğitim hayatlarını kesintisiz sürdürmeleri amaçlanıyor. Ekonomik yoksunluk çeken ailelerin çocukları için sağlanan aylık yardım ödemeleri, hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak çocukların aile ortamında bakımına katkı sunuyor.

SED Yardımı Kapsamı 2027 Yılında Genişletiliyor

Bütçe planlamalarına göre 2026 yılında 195 bin çocuğa ulaştırılan sosyal ve ekonomik desteklerin, 2027 yılında 5 bin kişilik artışla 200 bin haneye çıkarılması planlanıyor. Yapılan ödemeler memur maaş katsayısına paralel olarak her 6 ayda bir güncelleniyor.

Program kapsamında sağlanan en yüksek destek tutarının 2027 yılı Ocak ayında yapılması beklenen yüzde 8,5 oranındaki artışla birlikte 12 bin 800 liraya kadar yükselmesi öngörülüyor.

Okul Kademelerine Göre Güncel SED Yardımı Tutarları

SED yardımında hak sahibi çocukların devam ettiği eğitim kademesine göre farklı nakdi ödemeler yapılmaktadır. Mevcut dönemde geçerli olan yardım miktarları şu şekildedir:

Eğitim Kademesi Aylık Destek Tutarı (TL) Okul Öncesi 6.592,39 İlköğretim 9.888,58 Ortaöğretim 10.547,82 Ortaöğretim Seviyesinde Okula Devam Etmeyen 6.592,39 Kurum Bakımından Ayrılan Yükseköğrenim Öğrencisi 11.866,30

SED Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalanabilmek için hanenin maddi imkansızlık içinde bulunması ve çocukların korunmaya muhtaç duruma düşme riskinin bulunması gerekmektedir. Destekten yararlanabilecek öncelikli gruplar şunlardır:

Haklarında bakım tedbiri kararı alınmış olup ailesi yanına dönebilecek durumda olan çocuklar,

Ekonomik yoksunluk nedeniyle tedbir kararı alınmaksızın desteklenmesi gereken dar gelirli ailelerin çocukları,

Koruyucu aileden veya sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılarak iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam eden gençler,

Afet, kaza, ağır hastalık veya vefat gibi olağanüstü durumlar nedeniyle geçimini sağlayamayacak duruma düşen kişilerin çocukları.

SED Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED yardımı müracaatları e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda kolayca gerçekleştirilmektedir. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu ekranına ulaşarak Yeni Başvuru seçeneği üzerinden başvuru formunu doldurmaları yeterlidir.