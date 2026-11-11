Nissan, kasım ayına özel kampanyasıyla Qashqai modellerinde 586 bin lirayı aşan indirim imkanı sunmaya başladı. İndirimli fiyat tarifesi tüm donanım paketlerini kapsarken kampanyadan yararlanmak isteyen alıcıların 30 Kasım tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Japon otomotiv üreticisi Nissan, kasım ayına özel olarak hazırladığı satış kampanyası kapsamında popüler SUV modeli Qashqai için geniş çaplı bir indirim sürecini hayata geçirdi. SUV pazarında konforu, zengin donanımı, şık tasarımı ve güçlü ikinci el piyasası sebebiyle yoğun ilgi gören modelde yapılan indirimler, sıfır kilometre araç satın almayı düşünen tüketicilere ikinci el fiyat seviyelerinde alım fırsatı sunuyor.

Nissan Qashqai İndirim Kampanyası Detayları

Kasım ayı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında Qashqai modellerinde 586 bin 800 liraya ulaşan fiyat avantajları sağlanıyor. Belirlenen indirimli satış tarifesinden faydalanmak isteyen araç alıcılarının işlemlerini 30 Kasım tarihine kadar tamamlaması gerekirken, kampanya hafif hibrit ve e-Power olmak üzere tüm donanım seçeneklerinde geçerliliğini koruyor.

Hafif Hibrit Qashqai Modellerinde Güncel Fiyatlar

Kampanyanın en dikkat çeken fiyat gerilemesi başlangıç paketi olan Designpack versiyonunda gerçekleşti. Normal şartlarda 2 milyon 855 bin 800 liradan satılan model, 586 bin 800 liralık indirimle 2 milyon 269 bin liraya indi. Böylece 2025 model ikinci elleri 2,2 milyon lira civarında seyreden aracın sıfır kilometre versiyonu benzer bir fiyat seviyesine çekildi.

Model ve Donanım Liste Fiyatı Kasım Fiyatı İndirim 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.855.800 TL 2.269.000 TL 586.800 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.308.200 TL 2.799.300 TL 508.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.520.800 TL 2.990.800 TL 530.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.831.100 TL 3.562.000 TL 269.100 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.949.000 TL 3.671.600 TL 277.400 TL

Nissan Qashqai e-POWER Fiyat Seçenekleri

Markanın yenilikçi motor yapısına sahip e-POWER serisinde de kasım ayı süresince 400 bin liralık indirim uygulanıyor. 190 beygir güç üreten e-POWER Skypack donanımının liste fiyatı 3 milyon 993 bin 600 liradan 3 milyon 593 bin 600 liraya çekilirken, serinin en üst donanımı olan e-POWER Platinum Premium versiyonu 4 milyon 541 bin 600 lira yerine 4 milyon 141 bin 600 liradan satışa sunuldu.

Elektrikli motor teknolojisine sahip e-POWER modelleriyle birlikte tüm donanım seçeneklerinde geçerli olan kampanya, 30 Kasım mesai bitimine kadar yetkili satıcılar nezdinde devam edecek.