Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 eğitim dönemi ilköğretim ve ortaöğretim burs başvuru sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Başvuruları kabul edilen öğrencilere aylık 1750 TL eğitim yardımı bağlanırken, yükseköğrenim burs süreci Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü duyurusu sonrasına bırakıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı süreci tamamlandı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla başlatılan başvuruların inceleme süreci sona erdirilerek sonuç belgeleri erişime sunuldu.

VGM Burs Başvuru Sonuçları Sorgulama İşlemleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları resmi internet portalı üzerinden sorgulanabilmektedir. Başvuru yapan öğrenciler ve veliler, kurumun internet adresinde yer alan sonuç sorgulama modülüne Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve kişisel bilgilerini girerek hak sahipliği durumunu anında öğrenebilmektedir.

Ekim ayı içerisinde toplanan taleplerin incelenmesi sonucu burs almaya hak kazanan yüzlerce öğrencinin ödeme takvimine ilişkin detaylar idare tarafından belirlendi. Kurum, değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte bursiyer listelerini sisteme aktardı.

2026-2027 VGM Burs Miktarı ve Kapsamı

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs ücreti 2026-2027 eğitim yılı için aylık 1750 TL olarak belirlendi. İlköğretim ve ortaöğretim kademesindeki hak sahipleri eğitim dönemi boyunca her ay düzenli olarak bu tutardan yararlanacaktır.

Eğitim Kademesi: İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri Başvuru Tarihleri: 06 - 20 Ekim 2026

06 - 20 Ekim 2026 Aylık Burs Tutarı: 1750 TL

1750 TL Yükseköğrenim Durumu: KYK sonuçlarının ardından duyurulacak

Yükseköğrenim Bursları ve Sahte Sitelere Karşı Uyarı

Üniversite öğrencilerini kapsayan yükseköğrenim burs değerlendirmelerinin, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak başvuru neticelerinin hemen akabinde başlayacağı bildirildi. Sürece dair tüm resmi gelişmeler yalnızca kurumun web sayfası üzerinden paylaşılacaktır.

Genel Müdürlük, internette ve sosyal medya platformlarında kişisel verileri ele geçirmeyi hedefleyen sahte hesaplara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada vatandaşlarla kesinlikle WhatsApp veya benzeri anlık mesajlaşma uygulamaları kanalıyla iletişime geçilmediği, burs bahanesiyle hiçbir belge temini, banka hesabı açma ya da para transferi talebinde bulunulmadığı kaydedildi. Başvuru sahiplerinin resmi adres haricindeki yanıltıcı sayfalara itibar etmemesi istendi.