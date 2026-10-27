ING’nin emekli maaşı kampanyasında en yüksek toplam avantaj 32.000 TL olarak duyuruluyor. Temel nakit promosyon maaşa göre 6.250 ile 15.000 TL arasında değişirken ek ödemeler farklı ürün koşullarına bağlanıyor. Bankanın tablosu ile ayrıntılı kampanya metnindeki bir kural ise birlikte yararlanma konusunda açıklama gerektiriyor. İşte maaş dilimleri ve başvuru öncesi incelenecekler.

Emekli maaşını taşıma kararı verenlerin karşısına çıkan en yüksek promosyon rakamı, her zaman hesaba tek seferde yatacak tutarı göstermiyor. ING’nin 32.000 TL’ye varan emekli promosyonu duyurusunda da temel ödeme ile ek ürünlere bağlı avantajların ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Bankanın resmî kampanya sayfasına göre temel nakit promosyon 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Tutar, emeklinin aylık net gelirine göre belirleniyor. Bankanın ilan ettiği en yüksek toplam avantaj ise otomatik fatura talimatı, hesap bakiyesi, kredi, banka kartı harcaması ve mobil müşterilik gibi ayrı koşullara dayanıyor.

Ancak kampanya tablosundaki toplamlarla ayrıntılı koşullar arasında açıklığa kavuşturulması gereken bir nokta bulunuyor: Banka, bazı kampanya koşullarında aynı anda birden fazla ek nakit promosyon kampanyasından yararlanılamayacağını belirtiyor.

Maaş dilimine göre temel promosyon ne kadar?

ING’nin 1–31 Ekim 2026 dönemi için açıkladığı temel nakit promosyon tutarları şöyle:

Aylık net maaş Temel nakit promosyon Bankanın tabloda ilan ettiği en yüksek toplam 10.000 TL’nin altında 6.250 TL 16.250 TL 10.000 TL – 14.999 TL 10.000 TL 22.500 TL 15.000 TL – 19.999 TL 12.500 TL 28.000 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 32.000 TL

Tablodaki son sütun, bankanın farklı ek avantajları da içeren ilan edilmiş toplamını gösteriyor. Bu rakamların tamamının aynı kişiye birlikte ödenebileceği, ayrıntılı koşullardaki sınırlama nedeniyle ayrıca doğrulanmalı.

Temel promosyon için ek bir bankacılık ürünü alma şartı bulunmuyor. Buna karşılık müşterinin emekli maaşını üç yıl boyunca ING’den alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon üç yıl için peşin ödeniyor; taahhüt süresi de ödemenin hesaba geçtiği tarihte başlıyor.

32 bin TL hesabında hangi ek avantajlar var?

Bankanın 20.000 TL ve üzeri maaş dilimi için yayımladığı tabloda, 15.000 TL temel promosyonun yanı sıra şu azami tutarlar yer alıyor:

Otomatik fatura talimatı: 4.000 TL’ye kadar.

4.000 TL’ye kadar. Turuncu Hesap koşulu: 2.500 TL’ye kadar.

2.500 TL’ye kadar. İhtiyaç kredisi koşulu: 3.500 TL’ye kadar.

3.500 TL’ye kadar. Banka kartı harcamaları: 4.000 TL’ye kadar nakit iade.

4.000 TL’ye kadar nakit iade. ING Mobil’den yeni müşterilik: 3.000 TL’ye kadar.

Bu kalemlerin aritmetik toplamı 32.000 TL’ye ulaşıyor. Fakat her kalemin kendi şartları var ve banka sayfasındaki kampanya birleştirme sınırlaması, tablonun nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlik yaratıyor. Toplam tutarı kesin kazanılmış ödeme olarak değerlendirmeden önce hangi kampanyaların birlikte kullanılabildiği sorulmalı.

Fatura talimatı ve hesap bakiyesinde şartlar neler?

Otomatik fatura talimatı kampanyasında ek ödeme, maaş dilimine ve uygun talimat sayısına göre değişiyor. Dört talimat için ilan edilen üst tutar, maaşı 10.000 TL’nin altında olanlarda 2.000 TL, 10.000–14.999 TL aralığında 3.000 TL, 15.000 TL ve üzerindeki dilimlerde ise 4.000 TL.

Banka, uygun fatura talimatlarının vadesiz hesaptan verilmesini ve hesaba bağlı bir Destek Hesap bulunmasını şart koşuyor. Kredi kartı üzerinden verilen talimatlar bu kampanyaya dahil edilmiyor. Yeni talimatlarda faturanın belirlenen süre içinde en az bir kez otomatik ödenmesi de gerekiyor.

Turuncu Hesap avantajında ise kampanya döneminde hesabın 100.000 TL ve üzeri bakiyeye ulaşması isteniyor. İlan edilen ek ödeme maaş dilimine göre 1.000 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor. Hesabın kapatılması gibi durumlarda geri ödeme koşulları da bulunuyor.

Kredi, kart harcaması ve mobil müşterilik nasıl değerlendirilmeli?

İhtiyaç kredisi için ilan edilen ek promosyon, maaşa göre 1.000 TL ile 3.500 TL arasında. Bankanın tablosunda 75.000 TL’lik kredi eşiği yer alıyor. Ayrıntılı metnin bir bölümünde “75.000 TL üzerinde”, başka bir bölümünde ise “75.000 TL ve üzeri” ifadesi kullanılıyor. Tam 75.000 TL’lik kredinin uygunluğu bankaya sorulmalı.

Kredi avantajı, ücretsiz kredi anlamına gelmiyor. Başvuru yapmadan önce faiz, tahsis ücreti, varsa sigorta ve toplam geri ödeme tutarı incelenmeli. Yalnızca promosyon almak için kredi kullanmanın maliyeti, kazanılacak ek ödemeden yüksek olabilir.

Banka kartı kampanyasında, şartları sağlayan müşterilere belirli aylık harcama karşılığında aylık 500 TL, sekiz ayda en fazla 4.000 TL iade öngörülüyor. Turuncu Ekstra programına katılım da gerekiyor. Banka sayfasında harcama eşiği için bir yerde “en az 5.000 TL”, başka bir yerde “5.000 TL üzeri” denildiğinden, sınırdaki harcamalar için teyit alınmalı.

ING Mobil’den yeni müşteri olanlara yönelik ek ödül ise maaş dilimine göre 2.000 TL ile 3.000 TL arasında. Bu avantaj için mobil müşteriliğin, ilk emekli maaşı yatmadan önceki bir yıl içinde açılması ve diğer yeni müşteri koşullarının sağlanması gerekiyor.

Başvuru tarihi ve taahhütte nelere dikkat edilmeli?

ING, temel promosyon kampanyasını 1–31 Ekim 2026 tarihleri arasında promosyon ödemesi alan müşteriler için duyuruyor. Dolayısıyla yalnızca bu tarihlerde başvuru yapmak değil, ödemenin kampanya döneminde gerçekleşmesi de önem taşıyor. Ek kampanyalarda ilk maaşın yatma zamanı ve katılım formu gibi ayrıca incelenmesi gereken şartlar bulunuyor.

Maaş taşıma işlemi ING Mobil, telefon bankacılığı, şube ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankanın sayfasında temel nakit promosyon başvuru kanalları ise telefon bankacılığı ve şube olarak belirtiliyor.

Üç yıllık taahhüt tamamlanmadan maaşın başka bankaya taşınması veya ilgili kampanya şartlarının bozulması halinde, ödenen promosyonun kalan süreye karşılık gelen kısmı geri istenebiliyor.