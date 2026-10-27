Tasfiyedeki bazı yatırım fonlarında ara ödeme sürecine ilişkin yeni esaslar açıklandı. Tera, Pusula ve Atlas Portföy’ün ilgili fonlarında öncelik para piyasası fonlarına verilecek. Yatırımcı başına, her fon için en fazla 1 milyon liralık ara ödeme öngörülüyor. Peki, tutar nasıl hesaplanacak ve işlemleri hangi banka yürütecek? İşte ödeme sırası ve koşullar hakkında ayrıntılar.

Tasfiye sürecindeki bazı yatırım fonlarının katılma payı sahiplerini ilgilendiren ara ödemelerde yeni esaslar belirlendi. 27 Ekim 2026 tarihli SPK kararını aktaran habere göre Tera, Pusula ve Atlas Portföy’ün tasfiye kapsamındaki fonlarında ödemeye ilişkin işlemler para piyasası fonlarından başlayacak.

Düzenlemede, yatırımcıların hak sahipliği ve net yatırım tutarı esas alınırken her yatırımcı için fon bazında en fazla 1 milyon TL ara ödeme sınırı bulunuyor. Açıklanan hususlar ödeme sırasını ve hesaplama yöntemini düzenliyor; yatırımcıların hesaplarına ödemenin hangi gün geçeceğine ilişkin kesin bir tarih vermiyor.

Ara Ödeme Hangi Fonları İlgilendiriyor?

Yeni esaslara ilişkin haberde, Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy’ün kurucusu olduğu, tasfiye kapsamına alınmış fonlar öne çıkıyor. Bu şirketlerin adının geçmesi, kurdukları bütün fonların otomatik olarak aynı ödeme sürecine dâhil olduğu anlamına gelmiyor. Yatırımcının kendi fonunun tasfiye ve ödeme kapsamındaki durumunu fon adı ve koduyla kontrol etmesi gerekiyor.

Bu noktada önceki duyuruyla sonraki kararı birlikte okumak önemli. SPK’nın 1 Ekim’deki ara ödeme duyurusunda Hedef Portföy de yer alıyordu. Ancak Kurul, 15 Ekim tarihli kararıyla Hedef Portföy’ün ilgili fonlarını o ara ödeme kararının kapsamından çıkardı ve bu fonların tasfiyesinde ayrı esasların uygulanmasına karar verdi.

Ödeme Sırasında Para Piyasası Fonları Önde

27 Ekim tarihli kararı aktaran habere göre unvanında “para piyasası” bulunan fonlara öncelik tanınacak. Diğer fonlarda ise dağıtılabilir nakdin, hesaplanan toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı dikkate alınacak.

Haberde, bu oranı yüksek olan fonlara öncelik verileceği; oranların aynı veya birbirine yakın olması durumunda ise mevcut nakitle daha fazla yatırımcıya ödeme yapılabilmesinin gözetileceği belirtiliyor. Bu sıra, her yatırımcının aynı gün ödeme alacağı anlamına gelmiyor.

1 Milyon TL’lik Sınır Nasıl Uygulanacak?

Ara ödeme, yatırımcının nihai tasfiye alacağından daha sonra mahsup edilecek. SPK’nın önceki duyurusuna göre 1 milyon TL üst sınırı, her yatırımcı için her fon bakımından ayrı ayrı uygulanıyor. Hesaplamada Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun belirlediği net yatırım tutarı esas alınıyor.

Ancak 1 milyon TL bir ödeme garantisi değil, üst sınır. 27 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanan 7596 sayılı Kanun, ara ödemenin endeksleme uygulanmadan bulunan net yatırım tutarını aşmamasını öngörüyor. Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, hesaplama tarihinden önceki gün sonu itibarıyla payların belirlenen toplam değeri de sınır olarak dikkate alınıyor.

Fonun dağıtılabilir nakdi hesaplanan ödemelerin tamamına yetmezse, mevzuatta daha düşük tutarlı yatırımcılardan başlanması veya belirli bir asgari ara ödeme tutarı uygulanması gibi seçenekler bulunuyor. Hangi yöntemin uygulanacağı ilgili karar ve fonun koşullarına bağlı olacak.

Hangi Fonun Tasfiyesinde Hangi Banka Görevli?

SPK’nın görevlendirmesine göre Tera Portföy fonlarının tasfiye işlemlerinde Türkiye İş Bankası, Pusula ve Atlas Portföy fonlarının tasfiyesinde ise T.C. Ziraat Bankası yetkilendirildi. Bankaların görevi, ilgili fonların tasfiye süreçlerini yürütmek.

Yatırımcılar kendi hesaplarına ilişkin tutar, mutabakat ve ödeme bilgisini, fonu tuttukları banka veya aracı kurum üzerinden de takip etmeli. Kurum adıyla birlikte fon kodunun kontrol edilmesi, farklı fonların koşullarını birbirine karıştırmamak açısından önemli.

Ara Ödemede Fon Payları Ne Olacak?

SPK’nın açıkladığı usule göre ara ödeme karşılığında katılma payları bu aşamada iade edilmeyecek. Payların iadesi nihai tasfiye ödemesi sırasında yapılacak; daha önce alınan ara ödeme de nihai olarak hak kazanılan tutardan düşülecek.