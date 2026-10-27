Farklı bankalardaki ihtiyaç kredilerini tek ödeme planında toplamak isteyenler için ING’nin borç transferi ürünü gündemde. Bankanın açıklamasına göre faiz, vade ve tutar kişiye sunulan teklife göre değişebiliyor. Eski kredilerin kapatılması için müşterinin diğer bankayla iletişime geçmesi gerekiyor. İşte başvuru kanalları, örnek maliyet ve karar vermeden önce karşılaştırılması gereken önemli ayrıntılar.

Birden fazla bankaya ihtiyaç kredisi taksiti ödeyenler için her ay farklı ödeme tarihlerini takip etmek zorlaşabiliyor. ING Borç Transfer Kredisi, bankanın ürün açıklamasına göre farklı bankalardaki ihtiyaç kredilerini yeni bir kredi altında birleştirmeyi ve tek ödeme planıyla takip etmeyi amaçlıyor.

Ancak başvuru öncesinde iki ayrıntı öne çıkıyor: Kampanyada açıklanan başlangıç faizi herkese uygulanmıyor ve kredi kullanıldıktan sonra eski kredilerin kapatılması müşterinin sorumluluğunda. Bankanın koşulları, 27 Ekim 2026 itibarıyla kontrol edilen resmî ürün sayfasında yer alıyor.

Hangi Borçlar ING’ye Taşınabilir?

ING, ürünün kapsamını farklı bankalardaki ihtiyaç kredileri olarak açıklıyor. Birden fazla bankada ihtiyaç kredisi bulunan müşteriler, uygun bulunmaları hâlinde bu borçları yeni bir krediyle kapatarak ödeme planlarını birleştirebiliyor.

Ürün sayfasında kredi kartı, kredili mevduat hesabı, taşıt veya konut kredisi borçlarının bu kampanya kapsamında taşınabileceği doğrulanmıyor. Bu borçlara da çözüm arayanların, başvurmadan önce kendi durumlarını bankaya sorması gerekiyor. “Borç transferi” adı, bütün borç türlerinin otomatik olarak ürüne dâhil olduğu anlamına gelmiyor.

Eski Krediyi ING Mi, Müşteri Mi Kapatacak?

Bankanın ürün sayfasındaki en önemli koşullardan biri, kredi kullandırıldıktan sonra diğer bankalardaki ihtiyaç kredilerinin müşteri tarafından kapatılmasının gerekmesi. Bunun için müşterinin borcun bulunduğu bankayla iletişim kurması isteniyor.

Dolayısıyla yeni kredi onaylandığında eski borçların kendiliğinden kapandığı varsayılmamalı. Müşterinin her banka için güncel kapama tutarını öğrenmesi, kapatma işlemini tamamlaması ve ardından kredinin kapandığını ilgili bankadan kontrol etmesi önemli. İşlem tamamlanmadan yalnızca yeni ödeme planına bakmak, eski borcun durumunun gözden kaçmasına yol açabilir.

ING Borç Transfer Kredisi Faizi Kaç?

ING’nin duyurusunda faiz oranının sigortalı tekliflerde aylık yüzde 3,29’dan başladığı belirtiliyor. Kampanyalı kredinin aylık akdi faiz aralığı ise yüzde 3,29 ile yüzde 8,99 olarak açıklanıyor.

Banka, oranın vade, tutar, ödeme performansı ve teklif koşullarına göre değişebileceğini belirtiyor. Bu nedenle başlangıç oranı, başvuru yapan herkesin kullanabileceği kesin faiz olarak değerlendirilmemeli. Başvuru değerlendirmesi sonrasında sunulan kişisel ödeme planı esas alınmalı.

Vade ve Üç Ay Erteleme Şartı

Ürün sayfasında kampanya için 3–36 ay aralığında vadeler belirtiliyor. Bununla birlikte her başvurana her vadenin sunulacağı sonucu çıkarılmamalı; kullanılabilecek seçenekler başvuru değerlendirmesi ve ilgili koşullara göre netleşiyor.

Bankanın açıklamasında üç ay erteleme imkânı da bulunuyor. Ancak bu seçenek yalnızca sistem tarafından uygun bulunan müşterilere sunulabiliyor. ING, 36 aylık seçenekte üç ay erteleme uygulanırsa ödeme planının 33 ay üzerinden oluşturulacağını belirtiyor. İlk taksit tarihi ve toplam maliyet teklif ekranından ayrıca incelenmeli.

Örnek Hesapta Aylık Taksit Ne Kadar?

ING’nin kendi örnek maliyet tablosunda 125.000 TL kredi, 36 ay vade ve aylık yüzde 3,29 faiz için aylık taksit 6.866,65 TL olarak gösteriliyor. Bankanın açıkladığı örnek toplam ödenecek tutar 247.199,41 TL, kredi tahsis ücreti ise 625 TL.

Banka, örnek tablonun sigorta hariç, belirtilen vergi ve masraflar dâhil hazırlanmış olduğunu; hayat sigortası primi uygulanması durumunda primin yaş, tutar ve vadeye göre değişeceğini bildiriyor. Bu nedenle sigortalı kişisel teklifin gerçek maliyeti, örnek rakamdan farklı olabilir.

Başvuru Yapmadan Önce Neler Karşılaştırılmalı?

Başvuru ING Mobil, bankanın ürün sayfası veya şubeler üzerinden yapılabiliyor. Banka, gerekli gördüğünde gelir belgesi ya da kefil isteyebileceğini ve uygun bulmadığı başvuruları onaylamayabileceğini belirtiyor.

Karar vermeden önce mevcut kredilerin güncel kapama tutarları ve kalan ödemeleri, yeni kredinin toplam geri ödemesi, tahsis ücreti, vergileri ve varsa sigorta primiyle birlikte karşılaştırılmalı.