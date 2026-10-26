VakıfBank, ilk kez bireysel kredi kartı alacak müşterilerine yönelik 25 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans kampanyası sunuyor. 30 Kasım 2026’ya kadar geçerli olan kampanyada, başvurusu onaylanan ve gerekli şartları sağlayan müşteriler 25 bin TL’yi 3 eşit taksitle geri ödeyebiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin kredi kartı başvurusu ve nakit avans koşullarını karşılaması gerekiyor.

VakıfBank’ın kampanyası, ilk kez bireysel kredi kartı alacak müşterilere yönelik faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında en fazla 25 bin TL kullanılabiliyor ve geri ödeme 3 taksitte gerçekleştiriliyor.

14 Temmuz-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilen kampanyadan yararlanmak için kredi kartı başvurusunun banka tarafından onaylanması gerekiyor. Kampanya hakkı tek seferlik olarak sunuluyor.

Kampanyanın öne çıkan koşulları şöyle:

Azami nakit avans: 25.000 TL

25.000 TL Faiz oranı: Yüzde 0

Yüzde 0 Masraf: Kampanya koşulları kapsamında masrafsız

Kampanya koşulları kapsamında masrafsız Geri ödeme süresi: 3 taksit

3 taksit En düşük kullanım tutarı: 500 TL

500 TL Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2026

25 bin TL faizsiz nakit avansın aylık taksiti ne kadar?

VakıfBank’ın kampanyası kapsamında 25 bin TL nakit avans kullanan müşterilerin, faiz ve masraf uygulanmaması durumunda toplam 25 bin TL geri ödeme yapması gerekiyor.

Örnek ödeme planı şu şekilde hesaplanıyor:

Ödeme bilgisi Tutar Kullanılan nakit avans 25.000 TL Taksit sayısı 3 Aylık taksit 8.333,33 TL Toplam geri ödeme 25.000 TL

Bu hesaplamada 25 bin TL, üç eşit taksite bölünüyor. Son taksitte kuruş farkı oluşabileceğinden ödeme planındaki kesin tutarların banka tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.

VakıfBank faizsiz nakit avans kampanyasından kimler yararlanabilir?

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin VakıfBank’tan ilk kez bireysel kredi kartı alması ve kredi kartı başvurusunun onaylanması gerekiyor.

Kampanya koşullarına göre başvuru sırasında VakıfBank kredi kartı bulunan müşteriler bu fırsattan yararlanamıyor. Son 6 ay içinde kredi kartı alıp iptal eden müşteriler de kampanya dışında tutuluyor. Kayıp veya çalıntı nedeniyle iptal edilen kartlar da belirtilen koşullar kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca kullanılabilecek nakit avans miktarı, müşterinin kullanılabilir limitiyle sınırlı. Bu nedenle 25 bin TL üst limitin tamamını kullanabilmek için yeterli nakit avans limitine sahip olmak gerekiyor.

VakıfBank faizsiz nakit avans başvurusu nasıl yapılır?

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, VakıfBank’ın resmî kanalları üzerinden bireysel kredi kartı başvurusu yapabiliyor. Başvurunun onaylanması ve kartın teslim edilmesinin ardından kampanya koşullarını sağlayan müşterilerin nakit avans hakkı karta tanımlanıyor.

Taksitli nakit avans işlemi şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor:

VakıfBank Mobil

VakıfBank internet bankacılığı

VakıfBank Müşteri İletişim Merkezi

İşlem sırasında ilgili kanallardaki “Taksitli Nakit Avans” menüsünün kullanılması gerekiyor. Kampanya kapsamında tanımlanan hakkın, kart tesliminden sonra bir ay içinde kullanılması şartı bulunuyor.

VakıfBank nakit avans kampanyasında limit şartı nedir?

Kampanyanın üst limiti 25 bin TL olsa da her müşteri bu tutarın tamamını kullanamayabilir. Verilen kampanya koşullarına göre taksitli nakit avans tutarı, kredi kartı limitinin yüzde 25’iyle sınırlandırılıyor.

Bu nedenle müşterilerin hem kullanılabilir kredi kartı limitini hem de nakit avans limitini kontrol etmesi gerekiyor. Kampanya koşullarının başvuru öncesinde VakıfBank’ın resmî internet sitesi veya müşteri iletişim kanalları üzerinden doğrulanması önem taşıyor.

Kampanya hatırlatması: Verilen bilgilere göre kampanya 30 Kasım 2026’ya kadar geçerli. Banka koşulları değiştirebileceğinden başvuru öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi gerekiyor.