Üç ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerini gören altın fiyatları, düşüşü fırsat bilen yatırımcıların alımlarıyla toparlanma çabasına girdi. Ons altın 4 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışırken, gram altın 6 bin 428 lira seviyesinden işlem görüyor. Gözler ise Fed’in faiz kararına ve ABD'den gelecek kritik verilere çevrildi.

Piyasalarda hareketlilik aralıksız sürerken, son dönemde sert bir değer kaybı yaşayating altın piyasasında yatırımcılar yön arayışına girdi. Son üç ayı aşkın dönemin en düşük seviyelerini test eden ons altın, bu düşüşü birer alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların devreye girmesiyle birlikte bir miktar destek buldu. Ancak piyasadaki belirsizlikler ve enflasyon kaygıları, toparlanma çabalarının kalıcı olup olmayacağı konusunda soru işaretlerini canlı tutuyor.

Altın yatırımcısı bu 3 güne dikkat! Dip seviyeden dönecek mi?

Günün işlem saatlerinde 4 bin dolar sınırına yaklaşan ons altın 4 bin 15 dolar civarında alıcı bulurken, gram altın ise 6 bin 400 liranın üzerindeki güçlü seyrini korumayı sürdürüyor. Fiyatlamaların arkasındaki temel dinamiklerin başında ise küresel çapta yaşanan petrol piyasasındaki geri çekilmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları yer alıyor.

Altının Yükselişte ki O Engel Önemli!

ABD ile İran arasındaki gerilimleri azaltmaya yönelik yeniden hız kazanan diplomatik girişimler, küresel emtia piyasalarına doğrudan yansıdı. Ham petrol fiyatlarının üst üste ikinci seansta düşüş göstermesi, kısa vadeli enflasyon endişelerinin bir nebze olsun hafiflemesine zemin hazırladı.

Buna karşın enerji fiyatlarının hâlâ yüksek seviyelerini koruması, piyasalardaki enflasyon risklerinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması, merkez bankalarının para politikasında ilave sıkılaştırma ihtimalini masada tutuyor. Altın piyasası açısından bu iki gelişme kritik bir denge oluşturuyor; petrol fiyatlarındaki düşüş baskıyı hafifletirken, yüksek enerji maliyetleri faiz görünümüne yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Gözler Fed’in Kararında: Altın Dip seviyeden dönecek mi?

Yatırımcıların bu haftaki en önemli gündem maddesini şüphesiz Fed’in faiz kararı ve politika yapıcıların yapacağı açıklamalar oluşturuyor. Bankanın bu toplantıda faiz oranlarını değiştirmemesi ve sabit bırakması beklenirken, asıl merak edilen nokta kararın ardından verilecek mesajlar oluyor. Özellikle enflasyon değerlendirmesi ve faizlerin seyri konusunda kullanılacak ifadeler piyasaların yönünü tayin edecek.

CME FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar Aralık ayında olası bir faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 82 oranında fiyatlıyor. Getiri sunmayan bir yatırım aracı olan altın üzerindeki bu baskı, Fed’den gelebilecek şahin tonlu açıklamalarla daha da artabilir. Yatırımcılar ayrıca ABD’den gelecek GSYİH ve PCE fiyat endeksi gibi ekonomik verileri de yakından izleyerek ekonomik görünüm hakkında ipuçları arıyor. Günlük planlamalarını bu veriler doğrultusunda şekillendiren altın yatırımcıları, önümüzdeki üç gün boyunca küresel piyasalardan gelecek akışları yakından takip etmeyi sürdürecek.