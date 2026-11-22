Ocak 2027 zammı öncesinde mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı için masadaki üç farklı hesap gündemin ilk sırasına yerleşti. Yalnızca enflasyon farkıyla 26 bin TL bandına çıkması öngörülen taban maaşta, refah payı veya seyyanen artış eklenmesi halinde 30 bin TL, 33 bin TL ve 35 bin TL seçeneklerinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Ocak 2027 döneminde yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak yıl sonu enflasyon rakamları zammın temel belirleyicisi olurken, ekonomi çevrelerinde enflasyon farkına ek olarak refah payı ya da seyyanen iyileştirme yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Mevcut durumda 23 bin 552 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı için masada duran üç farklı senaryo dikkat çekiyor.

Sadece Enflasyon Farkı Verilirse Taban Maaş Ne Kadar Oluyor?

Yıl sonu enflasyon tahminleri baz alındığında, herhangi bir ilave refah payı veya seyyanen artış yapılmadan yalnızca 6 aylık enflasyon farkı uygulandığında 23 bin 552 TL tutarındaki en düşük emekli aylığının yaklaşık 26 bin TL seviyesine yükseleceği hesaplanıyor.

Ancak alım gücünü desteklemek amacıyla ek bir iyileştirme formülünün devreye alınması halinde taban aylıkta daha yüksek basamaklar gündeme geliyor. Bu kapsamda 2027 Ocak dönemi için 30 bin TL,33 bin TL ve 35 bin TL olmak üzere üç ayrı zam hesabı öne çıkıyor.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Masadaki 3 Zam Senaryosu

Ekonomi kulislerinde değerlendirilen olasılıklara göre her bir rakamın gerektirdiği zam oranı ve ilave artış tutarı şöyle şekilleniyor:

Zam Senaryosu Hedef Taban Maaş Mevcut Maaşa Göre Zam Oranı 26 Bin TL Üzerine Ek Artış 1. Senaryo 30.000 TL Yaklaşık %27,4 Yaklaşık 4.000 TL 2. Senaryo 33.000 TL Yaklaşık %40,1 Yaklaşık 7.000 TL 3. Senaryo 35.000 TL Yaklaşık %48,6 Yaklaşık 9.000 TL

1. Senaryo (30 Bin TL): Taban aylığın 30 bin TL'ye yükseltilmesi, mevcut 23 bin 552 TL'lik maaşa yaklaşık yüzde 27,4 oranında artış yapılması anlamına geliyor. Enflasyon farkıyla 26 bin TL civarına ulaşacak maaşa yaklaşık 4 bin TL ilave dokunuş gerektiriyor.

2. Senaryo (33 Bin TL): İkinci seçenekte mevcut maaşa yaklaşık yüzde 40,1 zam hesaplanıyor. Bu formülde enflasyon farkı sonrası oluşan 26 bin TL düzeyindeki aylığa yaklaşık 7 bin TL ek artış yapılması gerekiyor.

3. Senaryo (35 Bin TL): Masadaki en yüksek ihtimal olan 35 bin TL için mevcut taban aylığa yaklaşık yüzde 48,6 zam yapılması şart. Bu durumda enflasyon farkıyla 26 bin TL'ye çıkan tutarın üzerine yaklaşık 9 bin TL daha eklenmesi gündeme geliyor.

Emekli Maaşı Zammı Ne Zaman Kesinleşecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı temel zam oranı, yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı üzerinden netlik kazanacak. En düşük emekli aylığının taban tutarının yukarı çekilmesi için ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekecek.

Uzmanlar, gündemdeki 30 bin TL, 33 bin TL ve 35 bin TL seçeneklerinin henüz kesinleşmiş rakamlar olmadığını vurguluyor. Nihai taban maaş tutarı, aralık ayı enflasyonunun açıklanması ve hükümetin atacağı yasal adımların ardından resmiyet kazanacak.