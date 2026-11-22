Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ikinci konut alımlarında uygulanan yüzde 75'lik kredi kısıtlamasını kaldırarak enerji sınıfı ve ekspertiz değerine göre yüzde 90'a kadar kredi yolunu açtı. Kurum aynı zamanda kredi kartı asgari ödeme oranlarını limit kademelerine göre güncellerken, finans kulislerinde 60 ay vadeli borç yapılandırması beklentisi de gündeme taşındı.

Konut piyasasında yatırım ya da oturum amacıyla ikinci bir ev almak isteyenleri doğrudan ilgilendiren kritik bir adım atıldı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hem konut finansmanını hem de bireysel kredi kartı ödemelerini yakından etkileyen iki önemli düzenlemeyi art arda devreye aldı. Alınan kararla birlikte ikinci ev kredisi kullanımında uzun süredir uygulanan sıkı kredi sınırlaması esnetilirken,BDDK konut kredisi oranları konutun ekspertiz değerine ve enerji kimlik belgesi sınıfına göre yeniden şekillendirildi.

İkinci Ev Alımlarında Yüzde 75 Kısıtlaması Nasıl Değişti?

Önceki düzenlemede kendisi, eşi veya 18 yaşından küçük çocukları üzerine kayıtlı en az bir konutu bulunan vatandaşlar, ikinci bir konut almak istediklerinde evin ekspertiz değerinin yalnızca yüzde 25'i oranında kredi kullanabiliyordu. BDDK'nın yeni kararıyla bu sınırlama ikinci konut alımları için tamamen kaldırıldı.

Buna göre yüzde 75'lik kredi kısıtlaması artık hane halkının üzerinde en az iki konut bulunması durumunda, yani üçüncü ve sonraki konut alımlarında geçerli olacak. İkinci evini satın alacak kişiler ise tıpkı ilk konut alımlarında olduğu gibi konutun değerine ve enerji sınıfına bağlı olarak yüzde 20 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda kredi kullanma hakkı elde etti.

Ev Değeri ve Enerji Sınıfına Göre Yüzde 90 Kredi Tablosu

İlk iki konut alımında geçerli olacak azami kredi limitleri, gayrimenkulün ekspertiz değeri ile enerji sınıfına (A ve B sınıfı, C sınıfı ve diğer sınıflar) göre kademelendirildi. Özellikle yüzde 90 kredi imkânı belirli değer ve enerji verimliliği kriterlerini karşılayan konutlarda öne çıkıyor:

Konut Ekspertiz Değeri A ve B Enerji Sınıfı C Enerji Sınıfı Diğer Enerji Sınıfları 5 milyon TL ve altı %90 %80 %70 5 – 7 milyon TL arası %80 %70 %60 7 – 10 milyon TL arası %70 %60 %50 10 – 20 milyon TL arası %50 %40 %30 20 milyon TL üzeri %40 %30 %20

Üçüncü ve sonraki konut alımlarında ise bu tablodaki oranlar yüzde 75 oranında düşürülerek uygulanacak. Örneğin 5 milyon TL ve altındaki A veya B enerji sınıfına sahip bir konut, üçüncü ev olarak alındığında kullanılabilecek en yüksek kredi oranı yüzde 22,5 ile sınırlı kalacak. Ayrıca açıklanan oranların yasal üst sınır olduğu; bankaların müşterinin kredi notu, gelir düzeyi ve kendi risk politikaları doğrultusunda daha düşük tutarda kredi kullandırabileceği belirtiliyor.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Oranları da Güncellendi

BDDK'nın devreye aldığı bir diğer düzenleme ise bireysel kredi kartı kullanıcılarının aylık ödeme planlarını ilgilendiriyor. Kart limitine göre belirlenen yeni asgari ödeme oranları şu şekilde sıralandı:

100 bin TL ve altında limiti olan kartlar: Yüzde 20

100 bin TL ile 200 bin TL arası limiti olan kartlar: Yüzde 30

200 bin TL üzerinde limiti olan kartlar: Yüzde 40

Özellikle limiti 100 bin TL ile 200 bin TL aralığında bulunan kartlarda asgari ödeme oranının yüzde 40'tan yüzde 30'a çekilmesi, bu gruptaki kart sahiplerinin aylık nakit akışını rahatlatacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

60 Ay Vadeli Borç Yapılandırması Beklentisi Gündemde

Bankacılık çevrelerinde ise ödemesi geciken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yeni bir yapılandırma adımı atılabileceği konuşuluyor. Kulislerde dile getirilen senaryoya göre BDDK'nın borç ödeme güçlüğü yaşayan bireyler için 60 aya kadar vade imkânı sunan bir düzenleme üzerinde durabileceği ifade ediliyor. Ancak bu konuda henüz alınmış resmi bir karar bulunmuyor; düzenlemenin kapsamı, tarihi ve başvuru koşulları netleşmiş değil.