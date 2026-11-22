Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik maaş iyileştirmesi açıklamasının ardından Ankara kulislerinde yeni bir formül gündeme geldi. Kulis bilgilerine göre 40 bin TL'nin altında maaş alan yaklaşık 12 milyon emekli için prim günü ve yaş kriterine dayalı kademeli artış ve 5 bin TL'ye kadar ek zam seçeneği değerlendiriliyor; ancak düzenleme henüz kesinleşmiş değil.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yıl öncesinde açıklanacak maaş düzenlemelerine çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren iyileştirmenin yıl başından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) desteğiyle hayata geçirileceğini ifade etmesinin ardından, 2027 emekli zammı için kulislerde konuşulan yeni senaryolar dikkat çekiyor. Henüz resmi olarak yasalaşmış ya da kesinleşmiş bir karar bulunmasa da başkent kulislerinde özellikle gelir düzeyine göre şekillenen hedefli bir artış modeli üzerinde duruluyor.

Emekli Maaşı Düzenlemesinde 40 Bin TL Sınırı Nasıl İşleyecek?

Ankara kulislerinden yansıyan bilgilere göre, yapılacak olası ilave artışta kapsamın belirli bir gelir eşiğine göre sınırlandırılması gündemde yer alıyor. Bu kapsamda emekli maaşı tutarı 40 bin TL'nin altında kalan vatandaşlar için ilave ve kademeli bir iyileştirme formülü tartışılıyor.

Kademeli artış modelinin temelinde çalışma hayatındaki katkı ve yaş faktörlerinin yer alması planlanıyor. Kulislerde değerlendirilen taslağa göre; prim gün sayısı daha yüksek olan, çalışma hayatında daha uzun süre yer alan ve yaşı daha büyük olan emeklilere daha yüksek oranda artış yansıtılması öngörülüyor. Enflasyon farkıyla birlikte devreye girmesi konuşulan 5 bin TL ek zam seçeneğinde ise kademeli yapı nedeniyle bazı emeklilerin bu tutarın üzerinde, bazı emeklilerin ise altında artış alabileceği belirtiliyor.

Düzenleme Hayata Geçerse Kaç Kişi Yararlanacak?

Mevcut veriler incelendiğinde Türkiye genelinde aylık geliri 40 bin liranın altında bulunan yaklaşık 12 milyon emekli olduğu görülüyor. Kulislerde konuşulan bu yeni formülün yasalaşması halinde, söz konusu 12 milyon emeklinin ilave artış düzenlemesinden doğrudan faydalanması bekleniyor.

Ancak uzmanlar ve ekonomi çevreleri, kulis bilgilerinin henüz taslak aşamasında olduğuna dikkat çekiyor. Meclis sürecinde yapılacak değerlendirmeler, bütçe dengeleri ve etki analizleri doğrultusunda sınır rakamlarında veya kademe oranlarında değişiklik yaşanabileceği vurgulanıyor.

Meclis Takvimi ve Maaşlara Yansıma Tarihi Ne Zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği takvime göre, emeklilere yönelik hazırlanan düzenlemenin aralık ayında TBMM gündemine taşınarak yasalaşma sürecinin tamamlanması hedefleniyor. Sürecin öngörülen takvim doğrultusunda ilerlemesi durumunda, yeni düzenlemeden doğacak artışların 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren emekli aylıklarına yansıması bekleniyor.

Milyonlarca emekli açısından belirleyici olacak bu süreçte, kesinleşmiş rakamlar ve uygulama esasları için aralık ayında Meclis'e sunulacak resmi kanun teklifi ve yapılacak açıklamalar belirleyici olacak.