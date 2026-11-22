Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin hekim dışı personel istihdamı için geri sayım sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Başvuru kılavuzunun kasım ayının son haftasında yayımlanması beklenirken, henüz resmi ilan yayımlanmasa da sürekli işçi alımında KPSS'siz kura yöntemi, beklenen kadrolar ve ikamet kriterleri öne çıkıyor.

Kamuda görev almak isteyen on binlerce adayın yakından takip ettiği Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2026 sürecinde hazırlıklar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı sona ermeden Bakanlık bünyesine 38 bin hekim dışı personel alınacağını açıklamasının ardından gözler resmi başvuru takvimine çevrildi. Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, istihdam çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek detayların çok kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlanı Ne Zaman Yayımlanacak?

Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda 38 bin personel alım müjdesini vermişti. İstihdam süreciyle ilgili çalışmalarımız da son aşamaya geldi, detayları en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara kulislerinden yansıyan bilgilere göre personel alımı başvuru kılavuzunun kasım ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor. Ancak adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, resmî ilan henüz yayımlanmadığı için başvuruların başlamamış olmasıdır. Kesin başvuru tarihleri, il bazlı kontenjan dağılımı ve özel nitelikler yalnızca Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla kesinlik kazanacak.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılması Bekleniyor?

38 bin kişilik istihdam paketinde sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra sürekli işçi kadrolarına da geniş yer verilmesi öngörülüyor. Resmi dağılım henüz ilan edilmese de sürekli işçi alımında öne çıkması beklenen başlıca unvanlar şunlar:

Temizlik görevlisi

Güvenlik görevlisi

Klinik destek elemanı

Teknisyen

Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

Hangi kadroya kaç kişilik kontenjan ayrılacağı ve mezuniyet düzeyine göre özel şartlar başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek.

Sürekli İşçi Alımında Beklenen Başvuru Şartları Neler?

Sürekli işçi alımlarının önceki dönemlerde olduğu gibi İŞKUR üzerinden alınması ve yerleştirmelerin mülakatsız, noter kurası ile gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kılavuz öncesinde öne çıkan genel başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18-40 yaş aralığında bulunmak

En az ilkokul mezunu olmak

Başvuru yapılacak ilde ikamet ediyor olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için geçerli özel güvenlik sertifikasına sahip olmak

KPSS ve İkamet Şartı Nasıl Uygulanacak?

Sürekli işçi pozisyonlarında KPSS şartı aranmaması öngörülüyor; bu durum KPSS puanı bulunmayan adaylara da başvuru fırsatı sunacak. Ancak sözleşmeli personel kadroları ile sürekli işçi kadrolarının başvuru ve yerleştirme kurallarının birbirinden farklı olabileceği unutulmamalı.

Gündemdeki bir diğer kritik başlık olan ikamet şartı uyarınca adayların yalnızca ikametgâh adreslerinin kayıtlı olduğu ildeki kadrolara başvurabilmesi bekleniyor. Adayların resmi ilan yayımlandığında hem İŞKUR kayıtlarını hem de ikamet bilgilerini güncel tutmaları büyük önem taşıyor.