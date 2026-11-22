Motorindeki geri çekilmenin ardından benzin fiyatlarında da beklenen indirim pompaya yansıdı. 21 Kasım 2026 itibarıyla geçerli olan 2,95 TL'lik benzin indirimi sonrasında Ankara benzin fiyatı 69,25 TL seviyesine inerken, üç büyükşehirde de litre fiyatları 70 TL eşiğinin altına düştü.

Akaryakıt piyasasında son günlerde başlayan aşağı yönlü hareket sürücülere nefes aldırmaya devam ediyor. Motorin grubunda gerçekleşen düşüşün ardından benzin fiyatlarında da beklenen tabela değişimi pompaya yansıdı.

Sektörde ilk aşamada litre başına 1,86 TL civarında bir geri çekilme öngörülürken, 21 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,95 TL indirim uygulandı. Beklentilerin üzerinde gelen bu benzin indirimi sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı psikolojik sınır olan 70 liranın altına geriledi.

Ankara Benzin Fiyatı ve Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Tabelası

Yeni düzenlemenin istasyonlardaki pompalara yansımasıyla birlikte hem şehir içi ulaşım yapan sürücüler hem de uzun yol planı bulunan vatandaşlar güncel rakamları yakından takip etmeye başladı. Başkentte Ankara benzin fiyatı 69,25 TL seviyesine kadar inerek sürücülerin yakıt maliyetini bir miktar hafifletti.

İndirimin ardından üç büyükşehirde oluşan güncel litre fiyatları şu şekilde sıralandı:

Büyükşehir Güncel Benzin Litre Fiyatı İstanbul 68,35 TL Ankara 69,25 TL İzmir 69,55 TL

İller arasındaki fiyat farklılıkları; rafineri çıkış fiyatlarına eklenen nakliye maliyetleri ve dağıtım şirketlerinin serbest piyasa koşullarına göre belirlediği marjlar doğrultusunda şekilleniyor.

Akaryakıt Fiyatları Neden Düşüyor?

Sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında ise küresel piyasalardaki bu geri çekilmenin arka planında hangi gelişmelerin yer aldığı geliyor. Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyretmesi ve dünya genelindeki petrol stoklarında görülen artış, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan aşağı çekiyor.

Bunun yanı sıra küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarındaki artış da piyasadaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların ucuzlamasında belirleyici rol oynuyor.

Sürücüler Güncel Fiyatları Nasıl Takip Etmeli?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru hareketleri ve küresel enerji arzındaki anlık gelişmelere bağlı olarak günlük bazda değişebiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin depo doldurmadan önce hem dağıtım şirketlerinin güncel ilçe bazlı fiyat listelerini hem de bankaların ve akaryakıt markalarının sunduğu yakıt puan veya indirim kampanyalarını kontrol etmesi bütçe yönetimi açısından avantaj sağlıyor.

Küresel petrol piyasasındaki arz artışının ve stok dengesinin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise pompa fiyatlarının yeni yönünü belirlemeye devam edecek.