Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, "Hep Ucuz" sloganıyla yayımladığı reklamlarda tüketicinin fiyat algısını yanılttığı belirlenen bir zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası verdi ve reklamları durdurdu. Yapılan karşılaştırmalı denetimlerin ayrıntıları ve tüketicilerin alışverişte dikkat etmesi gereken kritik noktalar öne çıktı.

Perakende sektöründe tüketicinin satın alma kararını doğrudan etkileyen indirim ve ucuzluk vurgulu kampanyalara yönelik denetimler sıkılaşıyor. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Reklam Kurulu tarafından alınan dikkat çekici bir yaptırım kararını kamuoyuyla paylaştı. Kurul, "Hep Ucuz" sloganıyla reklam yayımlayan bir zincir marketin tanıtımlarını mercek altına alarak ağır bir para cezası ve durdurma kararı uyguladı.

Bakanlık 7 ve 10 Zincir Markette Fiyatları Nasıl Karşılaştırdı?

Yapılan incelemelerde, reklam metinlerinde kullanılan "Hep Ucuz" ifadesinin tüketicilerde marketteki tüm ürünlerin her zaman en uygun fiyattan satıldığına dair genel bir algı oluşturduğu, ancak şirketin bu iddiayı ispatlayacak yeterli bilgi ve belgeyi Kurula sunamadığı saptandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından sahada gerçekleştirilen denetimlerde 7 zincir market arasında kapsamlı fiyat karşılaştırmaları yapıldı. Süt, çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması, bebek bezi ve deterjan gibi hanelerin temel tüketim kalemleri tek tek incelendi. Değerlendirme sonucunda ilgili marketin tüm ürünlerinin sürekli ucuz olduğunu doğrulayan hiçbir bulguya ulaşılamadı. Şirketin daha sonra yaklaşık 500 temel tüketim ürünü üzerinden ve 10 zincir marketi kapsayan kendi karşılaştırmalarını sunmasına karşın, bu verilerin de "Hep Ucuz" iddiasını kanıtlamadığı belirlendi.

Önceki Durdurma Kararına Rağmen Yayın Sürünce 1 Milyon 83 Bin TL Ceza Geldi

Sürecin dikkat çeken bir diğer boyutu ise daha önce verilen durdurma kararına uyulmaması oldu. Reklam Kurulu'nun önceki durdurma kararına rağmen söz konusu reklamların zincir marketin sosyal medya hesabında yayımlanmaya devam ettiği tespit edildi. Tüketicinin fiyat algısını bozucu ve yanıltıcı nitelikte değerlendirilen bu yayınlar nedeniyle şirkete 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası kesildi ve reklamların durdurulmasına hükmedildi. Bekir Kaplan, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve adil piyasa koşullarının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Tüketiciler Alışverişte Nelere Dikkat Etmeli?

Uzmanlar ve tüketici temsilcileri, özellikle mutfak ve temel ihtiyaç alışverişlerinde genelleyici sloganlara değil somut fiyat verilerine odaklanılması gerektiğine işaret ediyor. Alışveriş yaparken mağaza içi etiket fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştırmak, birim fiyat (kilogram, litre veya adet başına düşen tutar) üzerinden kıyaslama yapmak ve farklı marketlerin güncel fiyatlarını kontrol ederek sepet oluşturmak bütçe kayıplarının önüne geçiyor. Yanıltıcı tanıtım veya etiket uyumsuzluğu ile karşılaşıldığında ise Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim kanallarına başvuruda bulunulabiliyor.