Çin’de satışa sunulan ve 335 bin lira (6 bin 735 dolar) başlangıç fiyatıyla dikkat çeken tamamen elektrikli Bestune Pony, 5 kapılı yeni versiyonuyla otomobil dünyasında yankı uyandırdı. CLTC standartlarına göre 328 kilometre menzil sunan 4 koltuklu bu şehir içi elektrikli hatchback, ekonomik fiyatıyla göz kamaştırıyor.

Otomotiv dünyasında ucuz ve erişilebilir elektrikli araç rekabeti giderek kızışırken, Çin merkezli üreticilerden gelen hamleler küresel pazarın dikkatini çekmeye devam ediyor. Şehir içi ulaşımı ekonomik hale getirmeyi amaçlayan modeller arasına yepyeni bir seçenek eklendi. Daha önce sadece 3 kapılı versiyonuyla bilinen popüler elektrikli hatchback modeli, genişletilmiş gövdesi ve 5 kapılı tasarımıyla otomobilseverlerin karşısına çıktı. Rekabetçi fiyatı ve sunduğu teknik özelliklerle adından söz ettiren bu yeni araç, bütçe dostu elektrikli otomobil arayanların radarına girdi.

335 Bin Liralık Başlangıç Fiyatı ve 328 Kilometre Menzil

Çin pazarında resmi olarak satışa sunulan FAW Bestune Pony (bazı pazarlarda Bestune Xiaoma olarak da biliniyor) modelinin yeni beş kapılı versiyonu, yaklaşık 6 bin 735 dolar (güncel kurla 335 bin lira) gibi inanılmaz bir başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini aldı. Sürücülere şehir içinde büyük avantaj sağlayan bu tamamen elektrikli hatchback, CLTC ölçüm standartlarına göre 328 kilometreye kadar elektrikli menzil sunma kapasitesine sahip.

Hatırlanacağı üzere Bestune Pony, daha öncekilerde yalnızca 3 kapılı bir gövde tipine sahipti ve araç uzunluğu sadece 3 metre civarındaydı. O dönemde 5 bin 235 ila 6 bin 435 dolar arasında değişen fiyatlarla satılan bu model, yılın ilk dokuz ayında ciddi bir satış adedine ulaşmıştı. Ancak müşteri tabanını genişletmek ve ailelerin ihtiyaçlarına yanıt vermek isteyen üretici, daha pratik olan 5 kapılı versiyonu geliştirerek ürün gamını büyüttü.

Boyutları Büyüdü, İç Mekan Ferahlığı Arttı

Yeni beş kapılı Bestune Pony, orijinal modeline kıyasla önemli ölçüde büyütüldü. Aracın ölçüleri 3350 mm uzunluk, 1540 mm genişlik ve 1600 mm yükseklik olarak belirlenirken, aks mesafesi ise 2215 mm seviyesine çıkarıldı. Bu değişimle birlikte beş kapılı model, orijinal Pony'ye göre 350 mm daha uzun, 30 mm daha geniş ve 30 mm daha alçak bir yapıya kavuştu. Aks mesafesindeki 262 mm'lik artış, bu sınıf bir araç için oldukça büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Dış tasarımda sevimli far grupları, arka lambalar, öndeki minimalist hava girişi ve 13 inç jant kapakları korunurken, modern bir dokunuş olarak yarı gizli kapı kollarına yer verildi. Yerden yüksekliği 130 mm olan aracın gövdesi için turuncu, mavi, yeşil, kahverengi ve beyaz olmak üzere 5 farklı renk seçeneği sunuluyor.

Genişletilmiş Bagaj ve Zengin Kokpit Detayları

Aracın iç yaşam alanına geçildiğinde tam dört adet koltuk yer alıyor. Sürücü ve yolcuların konforunu artıran detaylar arasında orta konsolda konumlandırılan isteğe bağlı 10,1 inçlik dokunmatik ekran ve ekranın hemen altında yer alan döner kontrol düğmeleri dikkat çekiyor. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında ise kompakt bir 7 inçlik LCD gösterge paneli ve gizlenmiş vites kolu bulunuyor.

Uzatılan dingil mesafesi sayesinde arka koltukta seyahat eden yolcular için çok daha fazla diz mesafesi sağlanmış durumda. Bagaj tarafında ise standart kullanımda 81 litre olan hacim, arka koltukların konumuyla 265 litreye çıkarılabiliyor. Arka koltuklar tamamen katlandığında ise toplam bagaj hacmi 1 bin 52 litreye kadar ulaşıyor. Şehir içi kullanımda yakıt masraflarını tarihe gömecek olan bu ekonomik elektrikli aracın küresel pazara ne zaman açılacağı ise merakla bekleniyor.