Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 il için 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan ayrıldığını açıkladı. Günlük 1.375 TL, ayda 14 gün katılımda ise 19 bin 250 TL cep harçlığı sağlanan programda başvuru şartları, hane gelir sınırı ve haftalık çalışma saatleri merak ediliyor.

İş arayanların çalışma alışkanlığı kazanarak işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmayı amaçlayan İşgücü Uyum Programı (İUP) için yeni kontenjan müjdesi geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada ve TÜHİS tarafından düzenlenen programda yaptığı değerlendirmelerde, 81 il genelinde toplam 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan tahsis edildiğini duyurdu. Eylül 2024'ten Ekim 2026 sonuna kadar 734 binden fazla kişinin yararlandığı program, yeni kontenjanla birlikte geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor.

İUP Ödemesi Ne Kadar? Günlük ve Aylık Hesap Nasıl Yapılıyor?

İUP kapsamında 1 Ocak 2026 itibarıyla katılımcılara fiili katılım sağladıkları günler için günlük 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor. Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre ayda 14 gün programa katılan bir kişiye toplam 19 bin 250 TL ödeme yapılıyor.

Buradaki tutarın sabit bir maaş olmadığını, ödemenin katılımcının programa fiilen devam ettiği gün sayısına göre şekillendiğini belirtmek gerekiyor. Katılım günleri için ayrıca 5510 sayılı Kanun'un 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yüzde 5,5 oranında sosyal güvenlik prim gideri karşılanıyor. İzinli sayılan günlerde ise ödeme yapılmıyor; katılımcılar onay almak kaydıyla 6 aya kadar süren programlarda 7 güne, daha uzun programlarda ise 10 güne kadar izin kullanabiliyor.

Haftalık Çalışma Süresi ve Başvuru Tarihleri

Programda haftalık katılım düzeni sürecin aşamasına göre değişiyor. İlk dört haftada haftada 5 gün ve toplam 37,5 saat, sonraki haftalarda ise haftada 3 gün ve toplam 22,5 saat katılım uygulanıyor. Program süresi en fazla 10 ay, kişi başına yararlanma sınırı ise toplam en fazla 140 fiili gün olarak belirleniyor.

54 bin 200 kişilik yeni kontenjanın il bazlı dağılımı, başvuru tarihleri ve başvuru ekranına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Adayların güncel ilan ve başvuru takvimi için İŞKUR'un resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Başvuru Şartları, Hane Geliri ve Öncelikli Gruplar

KPSS şartı aranmayan İUP'ye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı bulunmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve İŞKUR'un aktif işgücü ya da işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak gerekiyor. Başvurudan önceki son bir ayda 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında sigortalı sayılmamak ve başvuru tarihi itibarıyla aynı Kanun'un 5. maddesi kapsamında sigortalı olmamak da aranıyor.

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi'ne göre aynı hanede yaşayanların aylık toplam net kazancının net asgari ücretin iki katını aşmaması şartı bulunuyor (toplu yaşam alanlarında kalanlar ve 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler bu koşuldan muaf). Katılımcı seçiminde ise kadınlar, engelliler, gençler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamındakiler Özel Politika Listesi'nde yer alıyor.