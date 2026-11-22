Sıfır kilometre otomobil pazarında yıl sonu hareketliliği hız kazanırken Türkiye yollarına çıkacak üç yeni model için geri sayım başladı. Aralık ayında bayilerde yerini alması beklenen Dacia Striker, Fiat Fastback ve Fiat Grizzly; hibrit motor seçenekleri, geniş bagaj hacimleri ve yerli üretim detayıyla dikkat çekerken modellerin resmi satış fiyatları merakla bekleniyor.

Yıl sonu kampanyalarının ve bayilerdeki stok hareketliliğinin hızlandığı sıfır kilometre otomobil pazarında tüketicilerin karşısına üç yeni seçenek daha çıkmaya hazırlanıyor. Dacia ve Fiat markalarının Türkiye pazarı için planladığı Dacia Striker,Fiat Fastback ve Fiat Grizzly modellerinin aralık ayı itibarıyla satışa sunulması öngörülüyor. Henüz resmi fiyat listeleri ve kesin teslimat günleri paylaşılmasa da açıklanan ilk teknik veriler, özellikle geniş ailelerin ve düşük yakıt tüketimi arayan sürücülerin ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda.

Dacia Striker Bursa'da Üretilecek ve 1.600 Kilometre Menzil Sunacak

Dacia'nın C segmentindeki yeni temsilcisi Striker, Türkiye otomotiv sanayisi açısından da ayrı bir önem taşıyor; çünkü model Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek. 4,62 metre uzunluğa sahip olan araç, SUV ile station wagon gövde tiplerinin kullanışlı yönlerini tek bir tasarımda birleştiriyor ve 602 litrelik bagaj hacmiyle geniş yükleme alanı sunuyor.

Striker kaputunun altında üç farklı hibrit seçenekle planlanıyor:

Mild Hybrid-G 140: Benzin ve LPG ile çalışan motor, 48 volt hafif hibrit teknolojisiyle destekleniyor. Dacia'nın paylaştığı verilere göre iki yakıt deposu birlikte kullanıldığında uygun sürüş koşullarında 1.600 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor.

Hybrid 155: 1,8 litrelik benzinli motoru elektrik motorlarıyla birleştiren bu seçenekte fabrika verisi yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,2 litreden başlıyor. Şehir içi kullanımlarda sürüş süresinin yüzde 80'ine varan bölümünün elektrik desteğiyle tamamlanabildiği ifade ediliyor.

Hybrid 150 4x4: Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip bu versiyon, farklı zemin ve hava şartlarına uyum sağlayan beş ayrı sürüş moduyla geliyor.

Yerden yüksekliği 19 ila 20 santimetre aralığında değişen otomobilin iç mekânında 10,1 inçlik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası ve park sensörleri bulunuyor. Üst donanım paketlerinde panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz telefon şarj ünitesi ve ısıtmalı koltuklar da listede yer alıyor. ÖTV muafiyetli araç almayı planlayan vatandaşların da yakından izlediği modelin hangi versiyonlarla bu kapsama gireceği ise resmi fiyatların açıklanmasıyla netleşecek.

Fiat Fastback 608 Litrelik Bagaj Hacmiyle Dikkat Çekiyor

Fiat cephesinden aralık ayında Türkiye pazarına giriş yapması beklenen ilk model olan Fastback,4,49 metre uzunluk, 1,79 metre genişlik ve 1,59 metre yükseklik ölçüleriyle öne çıkıyor. Coupe tarzındaki sportif ve eğimli tavan çizgisini yüksek gövde yapısıyla buluşturan model, tam 608 litrelik bagaj kapasitesiyle uzun yol yapan kalabalık ailelere hitap ediyor.

Dış tasarımında Full LED ön farlar ve 18 inç alaşım jantlarla gelen Fastback'in kabininde 10 inç dokunmatik multimedya ekranı ile ön bölümde ekstra eşya alanı yaratan yüzen orta konsol tasarımı yer alıyor. Benzinli ve hibrit motor alternatifleriyle Türkiye'ye getirilmesi planlanan modelin kesin motor güçleri, şanzıman tipleri ve tüketim değerleri satış öncesinde duyurulacak.

Fiat Grizzly Kompakt SUV Sınıfında Yerini Alacak

Aralık ayının üçüncü yeniliği olan Fiat Grizzly ise 4,39 metrelik gövde uzunluğuyla Fastback'ten 10 santimetre daha kompakt bir yapı sunuyor. 1,79 metre genişlik ve 1,59 metre yükseklik ölçülerine sahip araç, kompakt SUV segmentinde konumlanıyor. Fastback'in eğimli arka formunun aksine daha dik bir tavan ve arka tasarıma sahip olan Grizzly, yüksek oturma pozisyonu ve ferah kabin kullanımını önceliklendiriyor.

Donanım tarafında 10 inç multimedya ekranı, Full LED farlar, 18 inç alaşım jantlar ve ilave saklama gözleri barındıran orta konsol öne çıkarken; benzinli ve hibrit seçeneklerle satılması beklenen modelin bagaj hacmi ile resmi tüketim verileri henüz açıklanmadı.

Üç Modelin Öne Çıkan Farkları Neler?

Model Gövde Sınıfı Uzunluk Bagaj Hacmi Öne Çıkan Özellik Dacia Striker C-SUV / Station Wagon 4,62 m 602 litre Bursa üretimi, LPG hibrit ve 4x4 seçeneği Fiat Fastback Coupe SUV 4,49 m 608 litre Geniş bagaj kapasitesi, sportif tavan hattı Fiat Grizzly Kompakt SUV 4,39 m Açıklanmadı Kompakt şehir ölçüsü, dik kabin tasarımı

Sıfır kilometre otomobil satın almak için yıl sonu fırsatlarını kollayan tüketiciler açısından en belirleyici kriter hiç kuşkusuz üç modelin Türkiye başlangıç fiyatları olacak. Donanım seviyeleri, yakıt tüketim tabloları ve olası kredi kampanyaları ilan edildiğinde sürücüler kendi bütçe ve kullanım alışkanlıklarına göre daha net bir karşılaştırma yapabilecek.