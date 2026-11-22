Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ek ders karşılığı görev yapan öğretmenlerin kadroya geçirilmesini öngören yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte 540 gün sigortalı hizmetten sınavsız ve kontenjansız atamaya kadar pek çok başlık yer alırken, düzenlemenin henüz teklif aşamasında olduğu ve yasalaşmadığı vurgulanıyor.

Eğitim camiasında uzun süredir tartışılan özlük ve istihdam haklarına ilişkin yeni bir adım atıldı. DEM Parti Milletvekili Yılmaz Hun tarafından hazırlanan ve ücretli öğretmen kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Basına yansıyan bilgilere göre henüz yasalaşmamış olan bu öğretmenlik kanun teklifi, belirli kriterleri karşılayan görevlilerin kadrolu öğretmenliğe geçişini gündeme taşıyor.

Teklifin Kapsamı ve Başvuru Şartları Neler?

Meclis'e sunulan düzenleme, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenleri kapsıyor. Teklif metninde 1 Aralık 2006 tarihinden itibaren ek ders karşılığında öğretmen olarak görev almış ve toplamda en az 540 gün sigortalı hizmeti bulunan kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca kadrolu öğretmen olarak atanması öngörülüyor.

Düzenlemenin dikkat çeken noktalarından biri de hizmet birleştirme ve kesinti detayı. Farklı eğitim-öğretim yıllarında ve farklı kurumlarda geçen çalışmaların toplanabilmesi, kesintili görevlendirmelerin ise hak sahipliğine engel sayılmaması hedefleniyor. Başvuru sahiplerinin öğretmenliğe atanmak için aranan öğrenim ve mesleki yeterlilik koşullarını da sağlaması gerekiyor.

Sınavsız ve Kontenjansız Atama Nasıl Kurgunlandı?

Teklif içeriğinde öne çıkan bir diğer başlık ise atama yöntemi. Düzenlemede KPSS, sözlü sınav, mülakat ve Millî Eğitim Akademisi bünyesinde hazırlık eğitimi şartı aranmaması planlanıyor. Koşulları taşıyan herkesin doğrudan kadroya geçirilmesi amaçlanırken, atamalarda herhangi bir kontenjan sınırı getirilmemesi öngörülüyor.

Hak sahipliğinin tespiti sürecinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığının görevlendirme onayları, puantajları, çalışma belgeleri ve ödeme kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

Eşitlik Gerekçesi, Ücret Sorunu ve Mevcut Durum

Teklifin gerekçesinde, ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle aynı ders ve eğitim süreçlerini yürütmelerine karşın özlük hakları, sosyal güvenlik ve gelir sürekliliği açısından dezavantajlı durumda oldukları ifade ediliyor. Mevcut sistemde ücretli öğretmen maaşı fiilen girilen ders saatlerine göre hesaplandığı için resmî tatillerde, ara tatillerde, yarıyıl ve yaz tatillerinde gelir kesintisi yaşanabildiği, ayrıca her yıl yeniden görevlendirilme belirsizliği bulunduğu belirtiliyor.

Milletvekili Yılmaz Hun, gerekçede 2018 yılında uygulanan benzer adımı da hatırlatarak o düzenlemenin yalnızca belirli bir eğitim-öğretim yılıyla sınırlandırıldığını, KPSS şartı içerdiğini ve 5.000 kişiyle kısıtlı kaldığını dile getirdi. Ancak söz konusu düzenlemenin şu aşamada yalnızca bir kanun teklifi olduğu, komisyon ve Genel Kurul aşamaları tamamlanıp Resmî Gazete'de yayımlanmadan yürürlüğe girmiş bir hak doğurmadığı özellikle altı çizilmesi gereken temel gerçektir.