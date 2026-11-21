Ocak 2027 emekli maaşı zammı öncesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir ödeme modeli gündeme geldi. Ankara'da değerlendirildiği belirtilen düzenlemeyle düşük aylık alan emeklilere enflasyon artışının yanında ilave destek sağlanması öngörülüyor. Yaklaşık 12,2 milyon kişiyi ilgilendiren formülde maaş tutarı, prim günü ve yaş kriterleri öne çıkıyor.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği Ocak 2027 maaş artışına ilişkin yeni kulis bilgileri ortaya çıktı. Emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, bütün aylıklara aynı tutarda zam yapılması yerine gelir seviyesine göre farklılaştırılmış bir modelin değerlendirildiği belirtiliyor.

Yeni Şafak'ın 21 Kasım 2026 tarihli haberine göre, aylığı 40 bin TL'nin altında bulunan emeklilere enflasyon artışına ek destek verilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren çalışmada, düşük gelirli vatandaşların maaşlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ancak ek ödemenin tutarı ve hangi koşullarda uygulanacağı henüz kesinleşmedi.

40 Bin TL Altı Emeklilere 5 Bin TL Ek Zam Hesabı

Gündeme gelen düzenleme kapsamında emekli maaşları ve gelir gruplarına ilişkin bazı rakamlar öne çıkıyor.

Detaylar şu şekilde:

Değerlendirilen maaş sınırı: 40.000 TL.

Olası ilave ödeme: 5.000 TL'ye kadar.

Kapsama girebileceği belirtilen emekli sayısı: 12.240.000.

Dikkate alınabilecek kriterler: Maaş, prim günü ve çalışma süresi.

Ek destek değerlendirmesi: 65 yaş üzerindeki emekliler.

Kesinleşmiş ödeme kararı: Henüz bulunmuyor.

Öngörülen 5 bin TL, bütün emeklilere kesin olarak ödenecek sabit bir tutar değil.

Emekli Maaşlarında Prim Gününe Göre Artış

Yeni modelde çalışma hayatı boyunca ödenen primlerin de dikkate alınması üzerinde duruluyor.

Böylece uzun süre yüksek prim ödeyen sigortalılarla daha düşük prim üzerinden emekli olanlar arasındaki aylık farkının korunması amaçlanıyor.

Kök Maaşlara Yönelik Düzenleme Seçeneği

Çalışmanın bir diğer başlığını kök emekli aylıkları oluşturuyor.

Yaklaşık 5,1 milyon emeklinin en düşük aylık uygulamasından yararlandığı belirtilirken, Hazine tarafından yapılan tamamlama ödemelerine alternatif modeller değerlendiriliyor.

Ocak 2027 Ek Zam Kararı Ne Zaman Netleşecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona bağlı zam oranı, aralık ayı verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Refah payı, seyyanen ödeme veya kademeli artış konusunda ise resmî karar bekleniyor. İlave düzenleme için gerekli yasal sürecin tamamlanması gerekecek.