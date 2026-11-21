Kademeli emeklilik konusu 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanların gündemindeki yerini koruyor. TBMM ve Çalışma Bakanlığı nezdinde henüz resmiyet kazanmış bir yasa teklifi bulunmuyor. Mevcut sistemde yer alan prim ve yaş koşulları geçerliliğini sürdürüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini tarih farkıyla kaçıran ve 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigorta girişi yapılan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik konusundaki yasal gelişmeleri dikkatle izliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sivil toplum kuruluşları tarafından taşınan talep ve taslaklar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, mevcut yasal mevzuatın gereklilikleri yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Kademeli Emeklilik Sistemi Nedir?

Kademeli emeklilik, çalışanların sigorta başlangıç tarihleri, tamamlanan prim gün sayıları ve ulaştıkları yaş kriterlerine göre aşamalı bir takvimle emekli olmasını hedefleyen alternatif bir modeldir. Bu yapı hayata geçtiğinde çalışanların standart yaş haddini beklemeden, belirlenen ara eşiklerle emekliliğe hak kazanması planlanmaktadır.

Kademeli Emeklilik Yasalaşma Sürecinde Son Durum

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesine yönelik henüz TBMM tarafından kabul edilmiş ve açıklanmış resmi bir yasa veya takvim bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan çeşitli yaş ve prim tabloları sivil toplum derneklerinin önerilerinden oluşmakta olup kesinleşmiş kanuni bir bağlayıcılığı yoktur. Bir reformun resmileşebilmesi için kanun teklifinin ihtisas komisyonlarında etki analizleriyle incelenmesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde de yeni bir başvuru alanı yer almamaktadır.

1999 ve 2008 Arası Sigortalılar İçin Mevcut Emeklilik Şartları

Herhangi bir yeni düzenleme onaylanmadığı için 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayan 4A (SSK) mensupları mevcut mevzuattaki kısmi ve normal emeklilik koşullarına uymak zorundadır. Yürürlükteki mevzuatta kadın ve erkek çalışanlar için alternatif kısmi emeklilik şartları şu şekilde uygulanmaktadır:

Kadın çalışanlar için kısmi emeklilik: 25 yıl sigortalılık süresi, 4.500 prim günü ve 58 yaş sınırı.

25 yıl sigortalılık süresi, 4.500 prim günü ve 58 yaş sınırı. Erkek çalışanlar için kısmi emeklilik: 25 yıl sigortalılık süresi, 4.500 prim günü ve 60 yaş sınırı.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik baremleri ise kendi mevzuat hükümlerine ve sigortalılık kollarının özel kurallarına göre belirlenmektedir.