Ziraat Bankası, maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 12 bin liraya kadar doğrudan nakit promosyon sunuyor. Faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve fatura iadelerini kapsayan ek finansal destek paketiyle toplam avantaj tutarı 90 bin liraya ulaşıyor.

Ziraat Bankası, emekli maaş müşterilerine yönelik Kasım 2026 dönemi promosyon ve ek kazanım paketlerini devreye aldı. Bankacılık ürünleriyle entegre edilen yeni model kapsamında, maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine doğrudan nakit ödemenin yanı sıra çeşitli finansal ayrıcalıklar tanınıyor.

Ziraat Bankası Nakit Promosyon Tutarları

Banka, emekli maaş tutarına göre belirlenen 5 bin TL ile 12 bin TL arasındaki peşin promosyon ödemesini tek seferde vadesiz hesaplara aktarıyor. Üç yıllık taahhüt süresi dolmayan müşteriler ise banka nezdinde açık takipleri bulunmadığı takdirde aradaki farkı kapatıp güncel tutarlar üzerinden yenileme yapabiliyor.

90 Bin Liralık Ek Finansal Destek Paketinin Detayları

Kamuoyunda yer bulan 90 bin liraya varan ek avantaj, doğrudan tek seferlik karşılıksız bir ödeme yerine yıl boyunca yararlanılabilecek dört ayrı bankacılık kampanyasının toplam değerini oluşturuyor. Emeklilerin bu avantajlardan faydalanabilmesi için her kampanyanın kendi şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Sıfır Faizli Kredi: Maaşını ilk kez taşıyan emeklilere özel, 12 ay vadeli ve 40 bin lira üst limitli faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

Maaşını ilk kez taşıyan emeklilere özel, 12 ay vadeli ve 40 bin lira üst limitli faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Faizsiz Nakit Avans: Acil ihtiyaçlar doğrultusunda 25 bin liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans desteği yılda iki farklı dönemde kullanılabiliyor.

Acil ihtiyaçlar doğrultusunda 25 bin liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans desteği yılda iki farklı dönemde kullanılabiliyor. Fatura İadesi: Verilen otomatik fatura talimatlarında yüzde 25 oranında nakit iade sağlanarak 12 ayda toplam 6 bin liraya kadar geri ödeme yapılıyor.

Verilen otomatik fatura talimatlarında yüzde 25 oranında nakit iade sağlanarak 12 ayda toplam 6 bin liraya kadar geri ödeme yapılıyor. Bankkart Lira: Market, sağlık ve seçili sektör harcamalarında aylık hedefleri tamamlayan kart kullanıcılarına toplam 6 bin liraya varan puan tanımlanıyor.

Emekli Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Promosyon ve maaş taşıma başvuruları şubeye gitme zorunluluğu bulunmadan dijital kanallardan tamamlanabiliyor. Başvurular SMS, Ziraat Mobil, internet şubesi, ATM, müşteri iletişim merkezi ve banka şubeleri olmak üzere 6 farklı erişim kanalı üzerinden kabul ediliyor.

SMS ile hızlı başvuru yapmak isteyen emekliler, cep telefonlarının mesaj bölümüne PRO yazıp bir boşluk bırakarak 11 haneli kimlik numaralarını 4757 hattına göndererek işlemini başlatabiliyor.