Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı asgari ödeme oranlarına ilişkin son kararı, kart kullanıcılarının bütçe planlamasını doğrudan etkiliyor. Limit kademelerine göre şekillenen güncel asgari ödeme oranları, dönem borcu tutarına göre değişen azami faiz limitleri ve gecikme halinde devreye giren yasal süreçler, kredi kartı borcunu yönetmek isteyenler için kritik önem taşıyor.

Kredi kartı kullanımı, aylık nakit akışını dengelemenin en pratik yollarından biri olsa da asgari ödeme oranlarındaki değişiklikler ve faiz maliyetleri ihmal edildiğinde bütçe üzerinde hızlı bir baskı yaratabiliyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitlerine göre uygulanan asgari ödeme oranları netleşti.Buna göre limiti 100 bin TL ve altında olan kartlarda asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olarak uygulanırken, limiti 100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'ye kadar olan kartlarda oran yüzde 30 seviyesine çekildi;limiti 200 bin TL'yi aşan kartlarda ise oran yüzde 40 olarak belirlendi.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredi kartı asgari ödeme hesaplama işlemi, kartınızın dönem borcu ile limit kademenize karşılık gelen oranın çarpılmasıyla temel olarak ortaya çıkar.Örneğin 100 bin TL limitli ve 40 bin TL dönem borcu bulunan bir kartta yüzde 20 oran baz alındığında 8 bin TL asgari ödeme tutarı hesaplanır.Limiti 150 bin TL olan bir kartta aynı dönem borcu için yüzde 30 oranı uygulandığında ise asgari tutar 12 bin TL'ye yükselir.

Ancak yalnızca asgari tutarı ödemek, borcun tamamen kapandığı anlamına gelmez.Ödenmeyen anapara bakiyesi bir sonraki döneme devreder ve üzerine faiz ile vergi yükleri eklenir. Özellikle limitlerin yükseldiği dönemlerde asgari ödeme tutarının aylık nakit bütçesinde kapladığı pay büyüyebileceği için, ekstre kesim tarihinden önce ödeme planını gözden geçirmek büyük önem taşır.

Borcun Ödenmemesi Halinde Hangi Faizler İşler?

Kredi kartı borcu son ödeme tarihine kadar hiç ödenmezse veya asgari tutarın altında ödeme yapılırsa, ödenmeyen asgari kısım için gecikme faizi devreye girer.Dönem borcunun asgari kısmı zamanında ödenip kalan bakiye sonraki aya bırakıldığında ise gecikme faizi yerine akdi faiz uygulanır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen azami aylık faiz oranları, bireysel kartlarda dönem borcu tutarına göre kademeli olarak uygulanmaktadır:

30.000 TL altı dönem borçlarında: Aylık azami akdi faiz %3,25 , azami gecikme faizi %3,55 olarak uygulanır.

30.000 TL – 180.000 TL arası dönem borçlarında: Aylık azami akdi faiz %3,75 , azami gecikme faizi %4,05 seviyesindedir.

180.000 TL üzeri dönem borçlarında:Aylık azami akdi faiz %4,25, azami gecikme faizi %4,55 olarak uygulanır.

Kurumsal kartlar ile nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerinde ise azami oranlar %4,25 akdi faiz ve %4,55 gecikme faizi üst sınırlarıyla takip edilir.İşleyen faiz tutarlarına ayrıca ilgili yasal vergi ve fon kesintileri (KKDF ve BSMV) eklendiği için toplam maliyetin aylık bütçeye etkisi dikkatle hesaplanmalıdır.

Gecikme Uzarsa Yasal Süreç Nasıl İşler?

Borç ödemelerindeki gecikmeler uzadığında süreç yalnızca faiz artışıyla sınırlı kalmaz.Üst üste asgari ödeme yapılmaması halinde kart kullanımının kısıtlanması veya kapatılması gündeme gelebilir ve kredi notu doğrudan olumsuz etkilenir.Gecikme süresi genellikle 90 günü aştığında banka alacağı takibe alır;dosya hukuk birimine veya avukata devredilebilir ve borca vekalet ücreti ile takip masrafları eklenebilir.

İcra takibi aşamasında ödeme emri tebliğ edildikten sonra yasal süre içinde itiraz edilmezse banka hesaplarına bloke, maaş haczi veya malvarlığına yönelik haciz işlemleri gündeme gelebilir.Ödeme güçlüğü yaşandığında gecikmeyi büyümeden bankayla iletişime geçerek yapılandırma seçeneklerini değerlendirmek ve harcamaları gelirle uyumlu hale getirmek, hem faiz yükünü sınırlamak hem de yasal risklerin önüne geçmek açısından en sağlıklı adımdır.