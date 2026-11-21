Altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme piyasada tansiyonu yükseltirken gram altın 5.700 TL bandına, ons altın ise 3.500-3.600 dolar aralığına geriledi. Ekonomist Dr. Sefer Humar, güçlü dolar, ABD tahvil faizleri ve küresel nakit ihtiyacının baskıladığı piyasada kritik destek ve direnç seviyelerini paylaştı; acele alım ve panik satış yerine sabırlı bekleme uyarısında bulundu.

Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert geri çekilme, hem kısa vadeli işlem yapanların hem de birikimini uzun vadeli korumaya çalışan yatırımcıların gündemini belirlemeye devam ediyor.

Fiyatların aşağı yönlü seyriyle birlikte gram altının 5.700 TL seviyelerine kadar inmesi, ons altının da 3.500-3.600 dolar bandına çekilmesi piyasada "Düşüş nerede duracak ve yeniden yükseliş ne zaman başlayacak?" sorularını öne çıkardı. Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan ekonomist Dr. Sefer Humar, mevcut geri çekilmeyi önemli bir düzeltme olarak yorumlarken yatırımcılara aceleci kararlar yerine soğukkanlılık çağrısı yaptı.

Gram altın 5.700 TL'ye indi: Düşüş nerede duracak, ne zaman döner?

Dr. Sefer Humar'a göre altın fiyatlarındaki bu sert düzeltme tek bir nedene dayanmıyor; küresel finans piyasalarındaki bir dizi gelişme aynı anda fiyatlamalara yansıyor.

Güçlü dolar endeksi, ABD tahvil faizlerindeki seyir ve Fed cephesinde faiz indirimi ihtimalinin yerini faiz artırımı senaryolarının tartışılmasına bırakması, altının üzerindeki baskıyı artıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Humar, piyasada sıkça tekrarlanan "her kriz döneminde altın mutlaka yükselir" varsayımının her zaman birebir karşılık bulmayabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların sıkıştıkları dönemlerde ellerindeki en likit ve kolay nakde çevrilebilen varlıkları satma eğiliminde olabildiğini vurgulayan Humar, bugünkü satış dalgasının bir bölümünün küresel ölçekteki nakit ihtiyacından kaynaklandığını ifade ediyor. Altının güvenli liman niteliğinin tamamen ortadan kalkmadığını belirten ekonomist, kısa vadede bu özelliğin fiyatlara beklenen güçte yansımadığının altını çiziyor.

Güncel Altın Fiyatları: 21.11.2026

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Gram ve Ons Altında Hangi Seviyeler Öne Çıkıyor?

Piyasadaki satış baskısının şimdiden tamamen bittiğini söylemek için erken olduğunu dile getiren Dr. Sefer Humar, hem ons altın hem de gram altın tarafında izlenmesi gereken kritik eşikleri sıraladı. Ons altında 3.500 dolar seviyesini ana eşik olarak işaret eden Humar, bu desteğin aşağı kırılması halinde 3.400-3.450 dolar aralığının potaya girebileceğini belirtiyor. Yukarı yönlü hareketlerde yeniden ivme kazanılması içinse 3.700-3.800 dolar bandının geri alınması gerektiğini aktarıyor.

Gram altın cephesinde ise 5.700 TL civarının yakından takip edildiğini ifade eden Humar, bu seviyenin korunması durumunda 5.950-6.100 TL aralığına yönelen tepki yükselişlerinin görülebileceğini söylüyor.

Satışların daha da derinleşmesi senaryosunda ise 5.500 TL ve bir miktar altının da gündemde kalabileceğini kaydediyor. Kasım ayı geneline ilişkin öngörü aralığını da paylaşan Humar; ons altında 3.400-3.850 dolar, gram altında ise 5.500-6.200 TL bandını işaret ediyor.

Yatırımcılar Nasıl Bir Tavır Almalı?

Fiyatlar yükselirken tereddütle ve aceleyle alıma yönelmenin ya da düşüş dönemlerinde panik satış yapmanın çoğu zaman beklenen sonucu vermediğini vurgulayan Dr. Sefer Humar, piyasa zamanlamasına odaklanan hatalı reflekslerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Humar'ın yaklaşımında öne çıkan en net mesaj ise sabır: "Finans piyasalarında bazen en doğru yatırım kararı, hiçbir işlem yapmadan bekleyebilmektir."

Piyasadaki dalgalanmaların sürdüğü bu aşamada yatırımcıların hem kendi nakit planlamalarını hem de risk toleranslarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor. Kısa vadeli dalgalanmaların yön arayışını sürdürdüğü altın piyasasında, hem ons tarafındaki 3.500 dolar eşiğinin hem de gram altındaki 5.700 TL bandının vereceği sinyaller önümüzdeki günlerin en yakından izlenen başlıkları olmaya aday görünüyor.

Kaynak: TGRT Haber/Bengü Sarıkuş