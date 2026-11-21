ABD borsalarında teknoloji devleri öncülüğünde başlayan sert satış dalgası piyasaları sarstı. Yapay zeka harcamalarının kârlılığına yönelik şüpheler ve Fed'in olası faiz adımları düşüşü tetikledi. Satış baskısı altın ve Bitcoin piyasalarına da sıçradı.

ABD pay piyasalarında teknoloji sektörü öncülüğünde gerçekleşen sert değer kayıpları haftanın son işlem gününde derinleşti. Yarı iletken sektörünün önde gelen temsilcilerinden NVIDIA, AMD, Micron ve Broadcom hisselerinde yaşanan düşüşler, yapay zeka yatırımlarının finansal geri dönüş süresine ilişkin kuşkuların artmasıyla hız kazandı.

Teknoloji Hisselerinde Yaşanan Düşüşün Temel Nedenleri

Wall Street genelindeki satış baskısı, şirketlerin yapay zeka altyapısına ayırdığı devasa bütçelerin ne zaman kâra dönüşeceğine dair artan belirsizlikten ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz patikasına yönelik sıkılaşma ihtimallerinden kaynaklanıyor.

Gelirini yıllık bazda yüzde 103 yükselterek 115,8 milyar dolara ulaştıran ve bir sonraki çeyrek için 130 milyar dolar ciro bekleyen NVIDIA dahi bu düşüşten kurtulamadı. Şirketteki yönetim belirsizliği fiyatlamaları olumsuz etkiledi. AMD cephesinde ise Çin bağlantılı rapor iddialarının ardından perşembe günü yüzde 7,7 oranında kayıp kaydedildi. Benzer şekilde Micron hisseleri yüzde 9,86 gerileyerek 622,37 dolara indi.

Faiz Beklentileri ve Finansal Piyasalardaki Son Durum

Fed'in son toplantı tutanaklarında faiz artışının yeniden masaya gelebileceği sinyali verilmesi, büyümeye odaklı teknoloji hisselerini baskı altına aldı. Piyasa göstergelerindeki değişimler ana hatlarıyla şöyle gerçekleşti:

S&P 500: Yüzde 0,91 kayıpla 7.110,57 puana geriledi.

Yüzde 0,91 kayıpla 7.110,57 puana geriledi. Nasdaq Composite: Yüzde 2,02 düşerek 23.397,30 seviyesine indi.

Yüzde 2,02 düşerek 23.397,30 seviyesine indi. Korku Endeksi (VIX): Yüzde 24,05 yükseliş sergiledi.

Yüzde 24,05 yükseliş sergiledi. Bitcoin: Yüzde 4,59 gerilemeyle 60.140 dolar sınırına çekildi.

Yüzde 4,59 gerilemeyle 60.140 dolar sınırına çekildi. Altın Vadeli Kontratları: Yüzde 3,90 düşerek 3.541,60 dolara geriledi.

Borsa İstanbul Pozitif Ayrıştı

Küresel risk iştahındaki düşüş altın ve kripto para piyasalarını da aşağı çekerken, Türkiye piyasaları bu eğilimden pozitif ayrışmayı başardı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kasım ayının ilk 20 günlük periyodunda yüzde 3,57 artış göstererek küresel satış dalgasına karşı direnç sergiledi. Piyasalarda gözler gelecek hafta açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerine çevrildi.