Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu tasfiye sürecine dair son verileri paylaştı. Üç portföy şirketine ait 66 fonda 45 bini aşkın yatırımcıya yaklaşık 40,8 milyar liralık ödeme tamamlandı. Hedef Portföy için de benzer tasfiye takvimi devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında düzenlenen Altıncı Fon Kurulu Toplantısı neticesinde tasfiye sürecine giren fonlar ve yatırımcılara yönelik ödemeler hakkında resmi açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yetkili kamu kurumlarının katıldığı zirvede, sermaye piyasalarındaki mevcut tasfiye adımları ve yasal güvenceler masaya yatırıldı.

TBMM Gündemindeki Kanun Teklifi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine hükmedilen yatırım fonlarında sürecin şeffaf işlemesi ve ödemelerin hukuki tabana oturması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi, 14 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemenin gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi hedefleniyor.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen mevcut teklifin ötesinde piyasaların işleyişini güçlendirecek adımlar da değerlendirildi. Kurul, Sermaye Piyasası Kanununda denetim mekanizmalarını kuvvetlendiren, yapısal aksaklıkları gideren ve cezai yaptırımların caydırıcılığını artıran geniş kapsamlı yeni bir taslak metin üzerinde ön incelemelerde bulundu.

Tamamlanan Fon Ödemeleri ve Tasfiye Süreci Tablosu

Tasfiye sürecinin başından itibaren üç portföy yönetim şirketinin idaresindeki 66 yatırım fonunda hak sahibi olan 45 binden fazla vatandaşa yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi aktarım sağlandı. İşlemler Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilirken sistemdeki tasfiye kapsamındaki fon sayısı yarı yarıya geriledi.

Portföy Yönetim Şirketleri İşlem Yapılan Fon Sayısı Ödeme Yapılan Kişi Sayısı Toplam Tasfiye Tutarı A1 Portföy, Bulls Portföy, Pardus Portföy 66 Adet Yatırım Fonu 45.000 Üzeri Yatırımcı Yaklaşık 40,8 Milyar TL

Hedef Portföy Fonları İçin Alınan Yeni Karar

Sermaye Piyasası Kurulunun 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda Hedef Portföy Yönetim Şirketi kuruculuğundaki fonlar da diğer üç portföy yönetim kuruluşuyla aynı tasfiye kurallarına tabi tutuldu. Alınan karar neticesinde tasfiye bekleyen fon sayısı 131 düzeyinden 65 seviyesine indi. Yeni takvim çerçevesinde, önümüzdeki hafta öncelikle para piyasası fonlarındaki yatırımcılar olmak üzere mümkün olan en yüksek sayıda kişiye hak edişlerinin ödenmesi planlanıyor.