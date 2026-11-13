Milyonlarca emeklinin beklediği maaş iyileştirmesine ilişkin AK Parti'den yeni açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine verdiği talimatın ardından ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin kapsamı ve yasalaşma süreci merak konusu oldu.

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme beklentisi devam ederken AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, çalışmaların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi konusunda ekonomi yönetimine talimat verdiğini bildirdi.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, emekli aylıklarına ilişkin hazırlıkların henüz tamamlanmadığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sürece ilişkin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Gül, düzenlemenin tamamlanmasının ardından yasal aşamaya geçileceğini ifade etti.

Emekli Maaşları İçin Erdoğan'dan Yeni Talimat

Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Kabine hem de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarında emeklilerin maaşlarına yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu açıkladı.

Gül'ün açıklamasında öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:

Düzenlemenin konusu: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi.

Talimatı veren: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Çalışmayı yürütenler: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetimi.

Mevcut aşama: Teknik çalışmalar devam ediyor.

Yasal süreç: Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayacak.

Zam oranı: Henüz açıklanmadı.

Açıklamada, emeklilerin gelir koşullarının iyileştirilmesi ve hayat pahalılığının etkilerinin azaltılması hedeflerine dikkat çekildi.

Emekli Maaşlarına Ek Zam Yapılacak mı?

2027 Ocak ayında uygulanacak yasal maaş artışlarının yanında ilave iyileştirme yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin olağan zam oranları altı aylık enflasyona göre belirlenirken, memur emeklilerinde toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı dikkate alınıyor.

Ek zam veya farklı bir destek uygulanması durumunda ise ayrı bir karar ya da yasal düzenleme gerekebilecek.

Yeni Emekli Maaşı Düzenlemesinde Meclis Süreci

Abdulhamit Gül, ekonomi yönetiminin hazırlıklarını tamamlamasının ardından düzenlemenin kanunlaşma aşamasına taşınacağını belirtti.

Ancak yeni maaş tutarları, yararlanacak emekli grupları ve yürürlük tarihi konusunda kesinleşmiş bir takvim açıklanmadı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları, bakanlıkların çalışmalarının tamamlanması ve hazırlanacak teklifin kamuoyuna sunulmasıyla netleşecek.