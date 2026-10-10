Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Ordu Tanıtım Günleri, Fatih Stadı'nda coşkulu etkinliklerle başladı. Anadolu Ordulular Federasyonu öncülüğünde gerçekleşen organizasyon, Ordu'nun kültürel zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıtıyor. Çok sayıda vatandaşın katıldığı tanıtım günleri, pazar gününe kadar sürecek.

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Anadolu Ordulular Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 5. Ordu Tanıtım Günleri, Fatih Stadı'nda coşkulu bir başlangıç yaptı. Ordu'nun zengin kültürel mirasını, yöresel tatlarını ve geleneklerini Ankara'ya taşıyan etkinlikler, siyaset ve sivil toplum dünyasından önemli isimlerle birlikte çok sayıda vatandaşın katılımıyla büyük ilgi gördü. Pazar gününe kadar devam edecek olan tanıtım günleri, bölge kültürünü Ankaralılarla buluşturmayı hedefliyor.

Katılımcılar ve Mesajlar

5. Ordu Tanıtım Günleri'nin açılış programına Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Ordu Valisi Muammer Erol ve AK Parti Ordu Milletvekilleri gibi önemli isimler katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, Ordu'nun kültürel değerlerine ve birlikteliğin önemine vurgu yapıldı.

Başkan Özarslan, Anadolu Ordulular Federasyonu ile güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, Orduluların Keçiören’de hizmetkârı olacağız mesajını verdi. AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk ve Mustafa Hamarat da Türk milletinin tarihine ve organizasyona verilen desteğe teşekkür ederken, Federasyon Başkanı Mehmet Duman birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ordu Kültürü Keçiören'de Canlandı

5. Ordu Tanıtım Günleri, animasyon gösterileri, mehteran takımı performansları, tulum ve kemençe dinletileri ile yöresel dansları kapsayan zengin bir program sundu. Ankara Seymenleri'nin de sahne aldığı etkinliklerde, birbirinden farklı sanatçılar müzik şöleniyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Ziyaretçilere Ordu'nun özgün kültürü, görsel ve işitsel şölenlerle tanıtıldı. Mehteran ve Ankara Seymenleri gösterileri ile tulum ve kemençe dinletileri büyük beğeni topladı. Protokol üyeleri, alandaki stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve yöresel lezzetleri tattı. Etkinlikler pazar gününe kadar sürecek.