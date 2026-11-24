Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu, ara tatil döneminde öğrenciler için hazırladığı ücretsiz tiyatro gösterilerini çocuklarla buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunlar, minik izleyiciler ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Keçiören Belediyesi, çocukların okul tatili sürecini hem verimli hem de eğlenceli geçirmeleri amacıyla kapsamlı bir kültür ve sanat programı hazırladı. Kent Tiyatrosu bünyesinde hazırlanan ücretsiz tiyatro gösterileri, ara tatil boyunca başkentli minik sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda Ücretsiz Etkinlikler

Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından organize edilen ara tatil etkinlikleri, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Salonu aileleriyle birlikte dolduran minikler, tatil sürecini eğitici ve eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek değerlendirme fırsatı yakaladı.

Kültürel faaliyetlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan etkinlik takvimi doğrultusunda sunulan temsiller, çocukların erken yaşta sanatla buluşmasına katkı sağladı. Gösterimlerin tamamı öğrencilere ve velilere ücretsiz olarak sunuldu.

Ara Tatilde Sahnelenen Çocuk Oyunları

Tatil programı kapsamında sahneye taşınan eserler; dostluk, paylaşım ve çevre duyarlılığı gibi temaları sahne sanatlarının gücüyle minik seyircilere aktardı. Programda hem klasik eser uyarlamaları hem de geleneksel tema içeren yapımlar yer aldı.

Etkinlikler boyunca tiyatroseverlerle buluşan yapımlar ve temaları şu şekilde sıralandı:

Sihirli Madalyon: Müzik ve dans ögeleriyle harmanlanan eser; cesaret, dostluk ve dayanışmanın önemini konu edindi.

Müzik ve dans ögeleriyle harmanlanan eser; cesaret, dostluk ve dayanışmanın önemini konu edindi. Çizmeli Kedi: Dünya çocuk edebiyatının tanınmış klasik öykülerinden uyarlanarak minik tiyatroseverler için sahneye aktarıldı.

Dünya çocuk edebiyatının tanınmış klasik öykülerinden uyarlanarak minik tiyatroseverler için sahneye aktarıldı. Kavuklu ile Pişekâr Ormanda: Geleneksel Türk tiyatrosu figürlerini modern sahne diliyle buluşturup çevre bilinci ve doğa sevgisini işledi.

Tiyatro Oyunlarının Kadrosu ve Yönetmenleri

Sahnelenen yapımların yönetmen koltuğunda Caner Karadağ oturdu. Yazar Onur Erbilen tarafından kaleme alınan Sihirli Madalyon oyununun oyuncu kadrosunda Başak Ayverdi, Furkan Motuğan, Ezgi Gülen, Berra Akbağ, Korgun Başkaya ve Selçuk Emiroğlu sahne performansı sergiledi.

Yazarlığını Ezgi Gülen'in, yönetmen yardımcılığını İbrahim Sevinç'in üstlendiği Kavuklu ile Pişekâr Ormanda adlı yapımdaysa Ayşe Ünlü, Demirel Işık, Furkan Motuğan, Korgun Başkaya, Selçuk Emiroğlu, Başak Ayverdi ve Emirhan Altemir görev alarak başarılı bir sahne performansı sundu.