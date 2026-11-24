Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte güncel halihazır haritanın 1999'dan bu yana yenilenmediğini açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği kapsamında merkez ilçelerde 300 bin hektar, çevre ilçeler ve gelişme alanlarında ise 70 bin hektar olmak üzere toplam 370 bin hektarlık alanın uçuş fotoğraflarının peyderpey teslim alındığı duyuruldu.

Başkentte kentleşme, altyapı planlaması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin temelini oluşturan harita altyapısına ilişkin kritik bir gelişme kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara haritası ve güncel halihazır harita çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, başkentte 1999 yılından bu yana güncel bir halihazır haritanın yapılmadığını belirtti. Bu eksikliği gidermek amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile anlaşma yapıldığını aktaran Yavaş, toplam 370 bin hektarlık alanı kapsayan süreçte uçuş fotoğraflarının teslim alındığını duyurdu.

1999'dan Bu Yana Neden Yenilenmemişti ve Süreç Nasıl İşliyor?

Şehir planlamasında, altyapı projelerinde ve Ankara imar planı güncellemelerinde referans alınan halihazır haritaların güncel olması, sahadaki fiziki değişimlerin sağlıklı izlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Mansur Yavaş'ın açıklamasına göre 1999'dan bugüne kadar başkentte güncel halihazır harita üretilmemiş olması nedeniyle yeni bir adım atıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen mutabakat doğrultusunda hava/uçuş fotoğraflarının temin edilmesi süreci başlatıldı. Yavaş, fotoğrafların belediye tarafından teslim alınmasının ardından halihazır harita üretim aşamasına hızla geçileceğini ifade etti.

370 Bin Hektarlık Çalışma Hangi Bölgeleri Kapsıyor?

Açıklanan verilere göre yeni halihazır harita çalışması başkentte iki ana bölge grubunu kapsayacak şekilde planlanıyor:

Merkez ilçeler (yaklaşık 300 bin hektar): Ankara'nın merkez ilçelerini içine alan geniş kentsel ve yerleşim alanları.

Çevre ilçe merkezleri ve gelişme alanları (yaklaşık 70 bin hektar): Çevre ilçe merkezleri ile kentin yeni gelişme akslarını kapsayan bölgeler.

İki dilimin toplamıyla yaklaşık 370 bin hektarlık bir coğrafi alanın uçuş fotoğraflarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden aşamalı olarak teslim alınmaya devam ettiği bildirildi.

Güncel Halihazır Harita Başkentte Neleri Değiştirecek?

Başkan Mansur Yavaş'ın değerlendirmesinde öne çıkan temel mesaj, uçuş fotoğraflarının teslim alınmasının hemen ardından harita yapım işine ivedilikle başlanacağı yönünde oldu. Güncel verilerle oluşturulacak halihazır harita, altyapı hatlarının planlanmasından imar ve kentsel tasarım çalışmalarına kadar pek çok alanda daha sağlıklı, şeffaf ve güncel verilere dayalı kararlar alınmasına zemin hazırlayacak.

Başkentliler, belediye yetkilileri ve planlama uzmanları; 370 bin hektarlık alanın fotoğraflarının tamamlanmasını ve harita üretim sürecinin sahadaki projelere yansımalarını yakından izlemeye devam edecek.