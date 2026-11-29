İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet ve jandarma teşkilatında uygulanan mesai sistemine ve fazla çalışma ücretlerine dair önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Polislerin 55 ilde 12/36 düzenine geçtiğini belirten Çiftçi, jandarmanın yeni çalışma saatlerine geçiş takvimini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan personelin mesai saatleri ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin resmi değerlendirmeler paylaşıldı. Televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve sahadaki uygulamaların müfettişler aracılığıyla aralıksız denetlendiğini ifade etti.

Polis Teşkilatında 12/36 Çalışma Düzeninde Son Durum

Polis memurlarının mesai saatlerinin planlanan takvim doğrultusunda yeniden düzenlendiğini bildiren Bakan Çiftçi, 12/36 sistemine eylül ayı itibarıyla kademeli olarak geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni çalışma modeli şu anda 55 ilde tamamen, 20 ilde ise kısmen hayata geçirilmiş durumdadır.

Sistemin henüz tam olarak yerleşmediği 6 ilde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, sürecin sadece planlama aşamasında kalmadığını belirtti. Görevlendirilen müfettişlerin saha denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ve aksaklıkların yerinde tespit edilerek hızla giderildiği kaydedildi.

Jandarma Personelinin Yeni Mesai Takvimi

Jandarma teşkilatının yeni mesai sistemine entegrasyonu belirli bir geçiş planı dahilinde yürütülecek. Belirlenen resmi takvime göre jandarma birlikleri söz konusu düzenlemeye 2027 yılı içerisinde kademeli olarak dahil edilecek.

Ocak 2027: Jandarma teşkilatında yeni çalışma sistemine kısmi geçiş sağlanacak.

Jandarma teşkilatında yeni çalışma sistemine kısmi geçiş sağlanacak. Haziran 2027: Yeni mesai saatleri jandarma personeli genelinde tamamen uygulanmaya başlanacak.

Fazla Çalışma Ücreti ve Ek Mesai Ödemeleri

Personelin merakla beklediği ek mesai ödemelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen koordinasyonun ayrıntıları aktarıldı. Ekonomi yönetiminin belirlediği çerçeveye göre, öncelikli hedef çalışma saatlerinin düşürülerek personelin dinlenme sürelerinin artırılmasıdır.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 12/36 sisteminin eksiksiz oturmasının ardından ihtiyaç halinde fazla mesai yapan personele ek ödeme yapılacak. Maliye yönetiminin önceliği fazla çalışma sürelerini asgariye indirmek olarak belirlenirken, yeni sisteme rağmen görev gereği fazla çalışmak zorunda kalan güvenlik görevlilerine mesai ücreti verileceği bildirildi. Genel maaş iyileştirmelerinin ise sadece emniyet mensuplarına özel değil, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak biçimde değerlendirileceği vurgulandı.